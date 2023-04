Os combustíveis bp Ultimate com tecnologia ACTIVE são realmente inovadores. Tendo sido pioneiros aquando do lançamento da nossa anterior geração de combustíveis, sabemos que é vital para a bp antecipar e perceber os avanços tecnológicos que os motores sofreram nos últimos anos, exigindo agora muito mais dos combustíveis do que antes. Desta forma, trabalhamos para assegurar que os componentes dos nossos combustíveis dão resposta aos mais recentes e exigentes motores, ao mesmo tempo que continuam a beneficiar os motores mais antigos.

Os combustíveis bp Ultimate com tecnologia ACTIVE são especiais. Nos últimos 5 anos, testámos com rigor estes combustíveis, tendo efectuado mais de 80 testes diferentes, durante milhares de horas em diferentes motores e veículos, de forma a aperfeiçoar a combinação única de ingredientes especiais que é utilizada nos nossos combustíveis com tecnologia ACTIVE e demonstrando os seus benefícios.

O resultado é a nossa melhor gama de combustíveis anti-sujidade bp Ultimate:

No caso da Gasolina 98 Ultimate, as suas moléculas anti-sujidade combatem a sujidade desde o primeiro depósito, e pode dar-lhe até mais 44 km extra por depósito*;

No caso do Ultimate Diesel, as suas moléculas anti-sujidade combatem a sujidade desde o primeiro depósito, e pode dar-lhe até mais 56 km extra por depósito*.



* Testado em comparação com combustíveis em conformidade com as especificações definidas pela legislação em vigor (DL 89/2008, de 30 de Maio, na sua redação actual). Os benefícios anunciados verificam-se em utilizações continuadas e podem variar de acordo com o estado do veículo, estilo de condução ou outros factores.