Parcerias e Descontos

Na bp encontra sempre a forma de poupar que melhor se adequa às suas necessidades, sem nunca comprometer a qualidade dos combustíveis com que abastece o seu carro.
As nossas parcerias permitem-nos oferecer-lhe várias opções de desconto, a partir de 6 cêntimos por litro. Só tem de escolher a que mais se adequa a si.
Só não poupamos nas boas razões para abastecer nos nossos postos.
Descontos até 7 cêntimos por litro.
Estes descontos são específicos de cada posto de abastecimento aderente e aplicam-se apenas nos dias indicados no local.
Condições:
O cartão BP Bonus foi exclusivamente concebido para grupos e associações, oferecendo-lhe um desconto de 6 cêntimos por litro.
Não é um meio de pagamento, mas permite obter um desconto imediato sempre que abasteça num posto de abastecimento bp.
Válido com a apresentação do cartão.
Informe-se no posto de abastecimento do desconto máximo que pode obter entre o desconto local e o desconto de cartão.
O BP Special DUO transformou-se em BP Special YOU para lhe trazer novas e ainda melhores ofertas.
A partir de Novembro, ganhe pontos a dobrar, triplicar e quadruplicar, descontos ainda maiores em combustível e toda uma nova oferta de loja.
Para poder usufruir da oferta BP Special YOU, basta ter consigo o “antigo” cartão BP Bonus Special DUO e dirigir-se ao posto de abastecimento bp mais próximo. Informe o operador de que pretende adquirir o seu pack Special YOU, devolva o cartão BP Bonus Special DUO (obrigatório) e em troca, receberá o seu pack Special YOU.
Depois, só tem de ligar para o 210 547 860 ou 808 200 068 (dias úteis das 8h às 21h, custo de uma chamada local) para adicionar o seu cartão BP premierplus a estas novas condições e começar logo a ganhar.
Saiba mais sobre esta nova oferta aqui.
Com o cartão Poupa Mais, poupa até 30 cêntimos por litro*.
Por cada 30€ em compras no Pingo Doce, acumula 3€ de saldo para descontar em combustível bp. Depois, ao abastecer na bp e descontá-lo, acumula saldo para usar em compras no Pingo Doce.
Válido apenas para abastecimentos de 16 litros ou mais.
O cartão Poupa Mais pode ser utilizado em conjunto com o cartão ACP Master, quando utilizado como forma de pagamento.
Saiba mais sobre a parceria Poupa Mais aqui.
*Poupança equivalente a 30cent/litro ao fazer um abastecimento de 60 litros, descontando 12€ do seu saldo combustível na bp + 6€ de saldo ganho para usar no Pingo Doce, de acordo com a tabela em vigor.
Através da parceria BP/ACP, tem acesso aos seguintes descontos na rede de postos de abastecimento da bp:
Saiba mais sobre a parceria com o ACP aqui.
O cartão Poupa Mais e a EDP Comercial juntaram-se para uma oferta exclusiva de poupança.
Associe o cartão Poupa Mais ao seu contrato de energia e apresente-o sempre que abastecer num posto bp.
Por cada 40 litros de combustível bp acumulados por mês com cartão Poupa Mais, recebe automaticamente um desconto de 2€ na sua fatura da EDP Comercial (máx. 10€ por mês/cliente).
(*) Caso seja cliente Pack EDP, o desconto duplica - poupe até 20€/mês, com 4€ devolvidos na fatura da EDP Comercial (máx. 20€ por mês/cliente) por cada 40 litros de combustível com cartão Poupa Mais.
Saiba mais em edp.pt.
Se for cliente mobilidade elétrica EDP, por cada kWh de carregamento elétrico efetuado nos postos de carregamento da EDP Comercial na rede BP, recebe 3 pontos no seu cartão Poupa Mais.
Por cada 1000 pontos o cliente recebe 5€ na fatura.
Ganhe Saldo Via Verde ao abastecer na bp. Com os cartões bp premierplus ou Poupa Mais, por cada 20 litros de combustível simples abastecidos, acumula 1€ em Saldo Via Verde (Ou 2€ se em combustível bp Ultimate com tecnologia ACTIVE), que poderá descontar nas suas próximas transações em portagem. Esta oferta é acumulável com todas as ofertas disponíveis na bp*. Uma vantagem exclusiva para clientes Via Verde Mobilidade ou Via Verde Mobilidade Leve, que estejam associados ao programa de fidelização bp premierplus ou Poupa Mais. Para aderir à Via Verde, clique aqui.