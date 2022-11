Parcerias e Descontos

Abasteça na bp e ganhe Saldo Via Verde Ganhe Saldo Via Verde ao abastecer na bp. Com os cartões bp premierplus ou Poupa Mais, por cada 20 litros de combustível simples abastecidos, acumula 1€ em Saldo Via Verde (Ou 2€ se em combustível bp Ultimate com tecnologia ACTIVE), que poderá descontar nas suas próximas transações em portagem. Esta oferta é acumulável com todas as ofertas disponíveis na bp*. Uma vantagem exclusiva para clientes Via Verde Mobilidade ou Via Verde Mobilidade Leve, que estejam associados ao programa de fidelização bp premierplus ou Poupa Mais. Para aderir à Via Verde, clique aqui. O que precisa de fazer? Possuir um cartão de fidelização bp, previamente registado. Registe o seu cartão bp premierplus ou Poupa Mais! No primeiro abastecimento, dirigir-se a um balcão bp e apresentar o QR Code (disponível na sua App Via Verde) e o seu cartão de fidelização bp, para os associar. Nos abastecimentos seguintes, basta apresentar o seu cartão de fidelização bp, previamente associado.

* Salvo para pagamentos com cartão frota bp Plus e/ou bp + Aral.

Termos e condições de utilização: - Condições exclusivas para clientes com identificador Via Verde Mobilidade ou Mobilidade Leve. - O valor acumulado em Saldo Via Verde é válido por um período de 12 meses. - No primeiro abastecimento, deverá dirigir-se a um balcão bp e apresentar o QR Code (disponível no email enviado e na app Via Verde) e o cartão de fidelização bp, previamente registado. Nesse momento, será efetuada uma associação nos sistemas da bp. Esta ação apenas será necessária no primeiro abastecimento. Nos abastecimentos seguintes basta apresentar o cartão de fidelização bp associado. - Até ao 7º dia útil do mês seguinte, o saldo é creditado na sua conta Via Verde e poderá descontá-lo nas suas próximas transações em portagem nas concessionárias aderentes. A contagem de litros abastecidos recomeça no mês seguinte. - O cliente acumula 1€ por cada 20 litros abastecidos, no mesmo mês, no caso de abastecimento de combustível simples. - O cliente acumula 2€ por cada 20 litros abastecidos, no mesmo mês, no caso de abastecimento de combustível bp Ultimate com tecnologia ACTIVE.