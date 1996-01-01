Informações de tráfego do website e cookies

  4. bp Energy Outlook 2025

bp Energy Outlook 2025

As perspetivas para a energia em dois cenários 

 

O bp Energy Outlook 2025 utiliza dois cenários – Current Trajectory e Below 2° – para explorar a velocidade e a forma da transição energética até 2050 e ajudar a moldar uma estratégia resiliente para a bp.

 

  • Current Trajectory foi desenhado para captar o amplo caminho pelo qual o sistema energético global está atualmente a desenrolar-se. 
  • Below 2° explora como diferentes elementos do sistema energético do sistema energético podem mudar de modo a alcançarmos uma redução substancial nas emissões de carbono.

O sistema energético global

 

Os dois cenários são informados pelas tendências e desenvolvimentos recentes no sistema energético global. Nas tendências emergentes, discutimos estes desenvolvimentos recentes em áreas como a procura de energia, a segurança energética, a eficiência energética e as emissões de carbono.

 

Os cenários podem ser utilizados para ajudar a informar algumas perspetivas fundamentais sobre a forma como o sistema energético poderá evoluir nos próximos 25 anos. Discutimos tendências comuns em ambos os cenários, incluindo o forte crescimento da procura de energia em economias emergentes, o rápido crescimento da energia eólica e solar e o declínio da importância dos combustíveis fosséis. Também discutimos tendências que dependem mais da velocidade da transição, como o ritmo de crescimento da bioenergia moderna e do hidrogénio de baixo carbono. 

 

Utilizamos os cenários para explorar a velocidade e a forma da transição energética até 2050 e, nas páginas seguintes, discutimos as perspetivas para os vários tipos de energia.

Sensibilidades

 

Também exploramos o impacto de outras questões e incertezas que afetam as perspetivas do sistema energético, variando aspetos-chave da Current Trajectory. Essas questões incluem os riscos de uma maior fragmentação geopolítica e de um fraco ritmo dos ganhos de eficiência energética. 