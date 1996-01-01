bp Energy Outlook 2025

O sistema energético global

Os dois cenários são informados pelas tendências e desenvolvimentos recentes no sistema energético global. Nas tendências emergentes, discutimos estes desenvolvimentos recentes em áreas como a procura de energia, a segurança energética, a eficiência energética e as emissões de carbono.

Os cenários podem ser utilizados para ajudar a informar algumas perspetivas fundamentais sobre a forma como o sistema energético poderá evoluir nos próximos 25 anos. Discutimos tendências comuns em ambos os cenários, incluindo o forte crescimento da procura de energia em economias emergentes, o rápido crescimento da energia eólica e solar e o declínio da importância dos combustíveis fosséis. Também discutimos tendências que dependem mais da velocidade da transição, como o ritmo de crescimento da bioenergia moderna e do hidrogénio de baixo carbono.

Utilizamos os cenários para explorar a velocidade e a forma da transição energética até 2050 e, nas páginas seguintes, discutimos as perspetivas para os vários tipos de energia.