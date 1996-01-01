*Válido para 1 unidade: Merenda Mista, Merenda Bacon e Queijo ou Pão com Chouriço
*Válido para 1 unidade: Croissant Folhado Chocolate ou Croissant Folhado Creme
*Válido para 1 unidade
*Válido para 1 unidade: Sonho de Natal ou Azevia de Grão
*Válido para: RTD Jack Daniels Cola 330cl, RTD Absolut Sprite 250cl ou RTD Bacardi Cola 250cl
*Válido para: Coca-Cola Original PET 50cl, Coca-Cola Zero PET 50cl e M&M’s Crispy 29gr
*Válido para: Coca-Cola Original PET 50cl, Coca-Cola Zero PET 50cl e M&M’s Crispy 29gr
*Válido para: Lay’s Gourmet Ondulada Sal 120gr, Lay’s Gourmet Ondulada Azeitona 120gr e Lay’s Gourmet Originais 120gr
*Válido para: That’s Nuts Queijo 40gr, That’s Nuts Paprika 40gr e That’s Nuts Sweet Chilli 40gr
*Válido para: Pack 4 Red Bull Energy Drink 25cl ou Pack 4 Red Bull Sugarfree 25cl
*O pack inclui Adega Mayor Reserva tinto 75cl e Adega Mayor Reserva branco 75cl
*Válido para: Bounty 57G, M&M’s Amendoim 45G, M&M’s Chocolate 45G, Maltesers 37G, Mars 51G, Snickers 50G, Twix 50G, Snickers Creamy Peanut Butter 36,5G, Twix Hazelnut 46G ou Twix White 46G
*Válido para: Trident Oral B Spearmint 17gr, Trident Oral B Peppermint 17gr, Trident 60 minutos Spearmint 22gr, Trident 60 minutos Peppermint 22gr e Trident Max Splash Strawberry 22gr
*Válido para 1 unidade de Coca-Cola 1L Original ou Zero e Pizzas Dr.Oetker Pepperoni-Salame, Hawaii, Mozzarella e Piccolissima Prosciutto
*Válido para os packs Gloss Finish, Cool Mist, New Car e Wild Berry
*Válido para: GoGo squeeZ Maçã 90gr, GoGo squeeZ Maçã/Banana 90gr ou GoGo squeeZ Maçã/Morango 90gr
*Válido para: Häagen-Dazs Baunilha 460ml, Häagen-Dazs Praline 460ml, Häagen-Dazs Cookies & Cream 460ml, Häagen-Dazs Macadamia 460ml, Häagen-Dazs Morango 460ml, Häagen-Dazs Caramelo Biscuit Cream 460ml, Häagen-Dazs Salted Caramel 460ml, Häagen-Dazs Peanut Butter Crunch 460 ml, Häagen-Dazs Strawberry Cheesecake 460ml, Häagen-Dazs Doce Leite 460ml, Häagen-Dazs Chocolate Belga 460ml, Häagen-Dazs Cookie Dough 460ml, Häagen-Dazs Vanilla Caramel Brownie 460ml, Häagen-Dazs Co ee 460 ml, Häagen-Dazs Tiramisu 420 ml, Häagen-Dazs Chocolate Brownie 420ml