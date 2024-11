Feitas as contas, a bp compensa

Abasteço bp Ultimate com tecnologia ACTIVE, conduzo até +56km

Os combustíveis bp Ultimate com tecnologia ACTIVE foram criados de forma a tirar o maior rendimento do motor do seu carro a gasolina ou a Diesel, tal como aumentar a sua longevidade, ao minimizar a probabilidade de haver qualquer tipo de problema que possa surgir através do uso regular da sua viatura.

Estas vantagens começam a sentir-se desde o primeiro depósito, ajudando a remover a sujidade que pode ser deixada por outros combustíveis, e ainda lhe garantem, em média, mais 56km de viagem, por depósito.

Válido para gasóleo bp Ultimate com tecnologia ACTIVE. Testado em comparação com combustíveis em conformidade com as especificações definidas pela legislação em vigor (DL 89/2008, de 30 de maio, na sua redação actual). Os benefícios anunciados verificam-se em utilizações continuadas e podem variar de acordo com o estado do veículo, estilo de condução ou outros fatores.