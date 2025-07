Campanha de Verão

Abasteça no Algarve e receba o seu conjunto de raquetes de praia

Entre toalhas, cadeiras, chapéus e brinquedos, as raquetes acabaram por ficar esquecidas em casa? Ou simplesmente já não havia espaço na mala do carro? Não se preocupe, nós trouxemos.

Só tem de abastecer 30 litros ou mais num dos nossos postos do distrito de Faro e apresentar o seu cartão Poupa Mais ou BP premierplus, para receber um conjunto de raquetes de praia.

Abastecimentos de ≥ 30L bp Ultimate com Tecnologia ACTIVE - conjunto de raquetes grátis

Abastecimentos de ≥ 30L de combustível simples - conjunto de raquetes por apenas 2,99€

De 1 de julho a 31 de agosto, aproveite a campanha e as suas férias ao máximo!

Descubra os postos aderentes:

Albufeira – Ferreiras

Albufeira - Via Rápida

Almancil

Almancil – Pereiras

Armação de Pêra

Boliqueime

Boliqueime - E.N. 270

Faro - Av. Cidade Hayward

Faro - E.N. 125 (Norte)

Faro - E.N. 125 (Sul)

IC1 Messines (Oeste)

IC1 Messines (Este)

Lagoa – Parchal

Lagos - E.N. 125 (Este)

Lagos - E.N. 125 (Oeste)

Loulé - R. Serpa Pinto

Monchique

Monchique – Marmelete

Monte Gordo (Norte)

Monte Gordo (Sul)

Olhão

Penina (Norte)

Penina (Sul)

Porches (Norte)

Porches (Sul)

Portimão – Malata

Portimão – Raminha

Portimão - V6

Quarteira - 4 Estradas (Norte)

Quarteira - 4 Estradas (Sul)

Quarteira - Av. Ceuta

S. Bárbara de Nexe

Tavira

Vilamoura

Vilamoura XXI