bp Portugal doa 140.000 euros à rede nacional de apoio alimentar da Cruz Vermelha Portuguesa

A bp Portugal vai doar 140.000 euros à rede nacional de apoio alimentar da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) para a oferta de cabazes de Natal alimentares às famílias já referenciadas, bem como para o apoio social a duas instituições, na região do Algarve, que têm como objetivo apoiar famílias carenciadas e apoiar crianças e jovens em risco.



Em junho deste ano, e como resposta à pandemia Covid-19, a bp Portugal, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponibilizou meio milhão de máscaras de proteção individual, através dos postos da empresa em Portugal. Com um custo de 2.50 euros a unidade, parte do valor angariado - 25 cêntimos - reverte para a resposta da Cruz Vermelha Portuguesa para a angariação de cabazes alimentares, durante este Natal, que serão distribuídos por 90 Estruturas locais da CVP. A distribuição será realizada pelo grupo português de Logística e Transporte, a Torrestir, como apoio à iniciativa. Adicionalmente, a bp irá ainda viabilizar apoio social para dois projetos sociais: a creche Vila Nova de Cacela, situada no Algarve, permitindo o acesso destes serviços a cerca de 35 famílias carenciadas da região e, também, a renovação de infraestruturas básicas na casa de acolhimento - A Gaivota - em Tavira, que apoia atualmente 16 crianças e jovens em risco.

No atual contexto em que vivemos, face à pandemia Covid-19, sabemos que temos de fazer a nossa parte indo além daquele que é o nosso negócio e, por isso, atuámos no âmbito da Responsabilidade Social com a criação desta iniciativa, em parceria com a Cruz Vermelha, com a promessa de garantir aos portugueses o melhor, por dias melhores. Procurámos ainda, através deste projeto, selecionar apenas fornecedores nacionais, contribuindo também, desta forma, para a dinamização da economia nacional." Anabela Silva, diretora de Marketing e Comunicação Externa da BP Portugal

Segundo Susana Marques, Secretária-Geral Cruz Vermelha Portuguesa, “A bp é já um parceiro de trabalho presente em muitas das nossas causas e a experiência de sucesso em iniciativas anteriores, permite-nos estar confiantes no impacto desta campanha. Este apoio é de grande importância para a nossa capacidade de resposta no terreno, sobretudo, numa altura do ano em que as pessoas estão ainda mais vulneráveis. Queremos mais do que alimentos, levar esperança a estas pessoas. Dizer-lhes que, de tudo faremos, para que o próximo ano seja melhor. E esta mensagem vai chegar a mais famílias, com o apoio da bp.”

A bp tem vindo a cooperar, por diversas vezes, com a Cruz Vermelha Portuguesa, maioritariamente através do programa de fidelidade - BP Premierplus - permitindo a recolha de donativos. No âmbito do combate à pandemia Covid-19, a bp doou ainda, em junho, 18.000€ em combustível à instituição humanitária para apoio às ambulâncias.

A bp e os Postos de Abastecimento mobilizaram-se, ao longo dos últimos meses, para a doação de diversos produtos – como produtos de higiene pessoal; alimentares, incluindo 1250 cestas de frutas e de vegetais; mais de 40 mil litros de combustível; equipamento de proteção individual - a serviços

hospitalares, forças de segurança e instituições de solidariedade social. Consulte as iniciativas da Rede de Apoio bp aqui.