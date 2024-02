bp e Expresso encerram ciclo de debates 50 para 2050

Ao longo dos últimos meses a bp e o Expresso reuniram 50 especialistas de várias áreas e convidaram-nos a debater temas-chave relacionados com a descarbonização e as alterações climáticas.

Conduzidos pelo jornalista João Moleira, os dez debates digitais tiveram como principal objetivo encontrar respostas e soluções que permitam cumprir a ambição da neutralidade carbónica olhando para o tema do ponto de vista de empresas, académicos e associações de dentro e de fora do sector energético.



Ainda em 2020 arrancámos com um debate dedicado ao tema “Reinventar a energia”, o ponto de partida da bp para atingir a sua ambição, ao qual se seguiram "Os grandes impactos das Alterações Climáticas em Portugal", "O Roteiro de Descarbonização Português", "A transição energética de Portugal" e "Mobilidade Futura nas Cidades".

Para o segundo ciclo de debates, em fevereiro deste ano, falámos nos "Os Automóveis no Futuro", nos "Sistemas de Captura de Carbono", "Os impactos da logística e distribuição", nas "Licenças de emissão de GEE - a nova realidade 2021-2030" e terminámos com "Eficiência Energética - O seu contributo para a neutralidade carbónica" e a presença do Presidente da bp Portugal, Pedro Oliveira.

Na sua intervenção, Pedro Oliveira afirmou que “uma das conclusões dos vários debates é que o mundo da energia está em profunda transformação e vai requerer um alinhamento entre os vários stakeholders para chegarmos a um compromisso”. Num balanço muito positivo desta esta iniciativa, o presidente da bp Portugal defende que é preciso “encontrar o denominador comum que permita caminhar para a descarbonização da economia, fomentando conversas e convertendo-as em ações concretas.”

“A bp acredita que é possível e a eficiência energética é um dos principais pilares onde temos de atuar para reduzir as emissões – nas áreas da mobilidade, industrial e residencial. O caminho e o espaço da eficiência energética é tão relevante na redução das emissões que a curto prazo há uma oportunidade muito maior do que em muitas outras agendas hoje em debate.”, acrescenta.

Pedro Oliveira encerrou este debate reforçando o papel dos agentes económicos e do cidadão para avançar com as exigentes metas impostas pela agenda para a neutralidade carbónica.

