Miguel Oliveira compensa as emissões de carbono enquanto conduz com a bp

Miguel Oliveira renova, pelo terceiro ano consecutivo, a sua parceria com a bp, este ano como embaixador da marca. Em 2021, para além do apoio da bp ao projeto-escola de motociclismo Oliveira Cup e da associação do piloto ao programa BP Segurança ao Segundo (BPSS) - que visa alertar os jovens para a importância de adotarem comportamentos e práticas seguras na estrada - a parceria com a bp terá ainda a novidade da compensação de todas as emissões de carbono das competições nacionais e internacionais do piloto.



No âmbito do seu programa Drive Carbon Neutral, a bp irá compensar as emissões provenientes dos treinos, testes e provas do piloto Miguel Oliveira, incluindo o Grande Prémio de Portugal, que decorre de 16 a 18 de abril no Circuito Internacional do Algarve. Ao todo são 20 Grandes Prémios internacionais nos quais a presença do piloto português será neutra em carbono através do bp Target Neutral, o programa global da bp que ajuda pessoas e empresas a reduzir, substituir e neutralizar as suas emissões de carbono utilizando créditos gerados a partir de projetos globais que financiam a utilização de energias renováveis, soluções de baixo carbono e a proteção das florestas.



“A parceria com a bp deixa-me muito feliz porque ao juntar-me aos melhores sei que vou cumprir os meus objetivos. Além disso, tenho muita vontade de me associar ao programa Drive Carbon Neutral e de contribuir para a ambição da bp de atingir a neutralidade carbónica até 2050 e ajudar o mundo a atingir o mesmo objetivo”, afirma Miguel Oliveira.



Já Anabela Silva, Diretora de Marketing e Comunicação Externa da bp Portugal acredita que o patrocínio da marca a Miguel Oliveira “é uma excelente oportunidade de levar ainda mais longe o programa Drive Carbon Neutral enquanto contribuímos efetivamente para a redução do impacto da nossa atividade no ambiente. Queremos continuar a apostar nesta parceria de sucesso, porque consideramos que, tal como a bp, o Miguel procura estar sempre na vanguarda e na liderança em tudo aquilo que faz. No entanto, tal só faz sentido se, em linha com a nossa ambição, procurarmos com isso fazer algo em prol das pessoas e do planeta, neste caso compensando as suas emissões de carbono”.



O programa Drive Carbon Neutral foi lançado em julho de 2020 e garante aos condutores[1] em Portugal a oportunidade de abastecer[2] nos postos de abastecimento da bp e saber que as emissões dos seus combustíveis serão compensadas[3]. A bp está a compensar as emissões de carbono de todos os combustíveis gasóleo, gasolina e GPL através do bp Target Neutral, utilizando créditos de carbono gerados a partir de projetos globais que financiam a utilização de energias renováveis, soluções de baixo carbono e a proteção das florestas[4].