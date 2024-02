bp apresenta em Portugal o primeiro ponto de carregamento ultrarrápido para veículos elétricos da marca bp pulse

A bp inaugurou o primeiro ponto de carregamento ultrarrápido da marca bp pulse em Portugal, localizado no posto de abastecimento bp de Oeiras-Barcarena. A empresa apresenta assim no país a marca bp pulse, dedicada ao desenvolvimento e operação de infraestruturas de carregamento elétrico.

Esta primeira unidade já está operacional e prevê-se a instalação de mais 100 pontos de carregamento rápido e ultrarrápido em Portugal até ao final do ano, que se juntarão aos 22.000 disponíveis em todo o mundo. O objetivo da empresa é consolidar a sua presença em território nacional a par de uma estratégia de evolução na mobilidade elétrica, através da disponibilização de soluções de carregamento público rápido e ultrarrápido, ambicionando 1.000 pontos de carregamento até 2025 e 2.000 até 2030.

Estas unidades próprias da bp consistem em carregadores rápidos e ultrarrápidos de alto desempenho com uma potência entre 150kW e 300kW. Compatíveis com veículos 100% elétricos equipados com um sistema de carregamento CCS ou CHAdeMO, permitem uma autonomia de até cerca de 150 quilómetros em dez minutos, dependendo do fabricante e do modelo do veículo elétrico.

No posto de abastecimento, os clientes podem beneficiar de uma moderna loja de conveniência, com cafetaria e zona de estar.

A bp continua a trabalhar na consolidação de novas infraestruturas e tecnologias que contribuam para a eletrificação dos transportes, sendo a expansão da infraestrutura de carregamento elétrico um requisito essencial para o conseguir.

"A transição energética da bp em Portugal passa pela evolução da mobilidade elétrica e pela expansão da nossa rede de pontos de carregamento de veículos. Esta é a marca própria da bp que complementa as parcerias que já estão a ser implementadas no país, de forma a melhor responder às necessidades dos nossos clientes com soluções inovadoras e de qualidade. Adicionalmente, quando estão na estrada, os nossos clientes também

querem ter acesso a ofertas de conveniência atrativas enquanto carregam os seus veículos – e essas ofertas de conveniência e comodidade estarão disponíveis em muitos dos nossos locais de carregamento", afirma Sílvia Barata, CEO da bp Portugal.

Ildefonso Boto, Diretor Geral da Mobilidade Elétrica para o Sul da Europa, afirmou: "Aumentar a disponibilidade do serviço de carregamento rápido é uma condição necessária para avançar para a mobilidade do futuro. Uma maior autonomia e infraestruturas de carregamento permitir-nos-ão avançar na implantação de veículos elétricos que, por sua vez, irão ajudar a descarbonizar os transportes."

Em Portugal, a bp já disponibiliza mais de 30 pontos de carregamento elétrico nos seus postos de abastecimento, em parceria com a EDP, aos quais se juntam os novos pontos bp pulse.

O carregamento de veículos elétricos é um dos principais negócios da bp no caminho da transição para se tornar uma empresa integrada de energia. A bp pretende instalar mais de 100.000 pontos de carregamento em todo o mundo até 2030.

5.000 pontos de carregamento na Península Ibérica em 2025 e até 11.000 em 2030

Em 2022, a bp anunciou um acordo estratégico com a Iberdrola para contribuir para a descarbonização dos transportes e da indústria. As duas empresas pretendem formar uma joint-venture com um plano de investimento de até mil milhões de euros para implantar uma rede de até 11.000 pontos de carregamento públicos rápidos e ultrarrápidos em locais de elevada procura em Portugal e Espanha, alargando significativamente o acesso ao carregamento tanto para automóveis de passageiros como para frotas de veículos pesados e carrinhas, acelerando assim a mobilidade elétrica.

O plano prevê a instalação e operação de 5.000 pontos de carregamento rápido até 2025 e a ambição de atingir os 11.000 pontos até 2030, em ambos os países. Para atingir estes objetivos, a bp e a Iberdrola propõem incluir os seus atuais e futuros centros de carregamento rápido nesta joint-venture, que deverá ser formalmente constituída antes do final do ano, sujeita a aprovação da autoridade da concorrência.