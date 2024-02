Uber Eats e bp anunciam colaboração exclusiva

As lojas bp estão disponíveis em exclusivo na plataforma Uber Eats.

A partir de hoje, os produtos das lojas bp já podem ser encomendados através da Uber Eats, a qualquer hora do dia ou da noite, em Portugal. A bp assinou um acordo exclusivo com a Uber Eats que possibilita que os produtos das lojas da rede bp estejam disponíveis unicamente na plataforma de entregas da Uber Eats, em diversas regiões do território português. A Uber Eats disponibilizará o seu serviço em cerca de 50 lojas, inicialmente, de Norte a Sul do país, com a ambição de ter 80 lojas bp na plataforma até final do ano.



Esta colaboração faz parte de um acordo global que a bp e a Uber assinaram em 2022, com o objetivo de disponibilizar mais de 3.000 lojas de conveniência da rede bp na plataforma Uber Eats até 2025.

As lojas de conveniência da rede bp, que estão abertas 24 horas por dia, oferecem aos utilizadores da Uber Eats uma variedade de produtos diversificados, que podem ser entregues a qualquer momento, aspeto cada vez mais valorizado pelos utilizadores deste serviço de entregas.

Para Diogo Aires Conceição, Diretor Geral do Uber Eats em Portugal, “É com muito orgulho que nos unimos nesta colaboração exclusiva com a bp, uma marca tão conhecida e presente na vida dos Portugueses. Com a inclusão da vasta rede de lojas da rede bp na nossa plataforma, reforçamos a capacidade de proporcionar produtos de conveniência a qualquer essoa, em qualquer local e a qualquer momento. Esta colaboração é mais um passo importantíssimo na diversificação do serviço Uber Eats, passando a disponibilizar uma maior gama de produtos aos nossos utilizadores em Portugal.”

"É com uma enorme satisfação que comunicamos esta nova colaboração com a Uber Eats, seguindo uma estratégia de continua diferenciação da oferta de conveniência de qualidade da rede bp e do reforço de um serviço de excelência, seja nos postos de abastecimento bp ou fora deles, que vá ao encontro das crescentes e variadas necessidades dos nossos clientes.", afirma Sílvia Barata, Presidente da bp em Portugal.

As lojas de conveniência são um dos cinco motores estratégicos de crescimento de transição da bp, juntamente com o carregamento de veículos elétricos, o hidrogénio, a bioenergia e as energias renováveis. Estas são as áreas em que a bp está a investir para ajudar a acelerar a sua transição para uma empresa integrada de energia. Até 2030, a bp pretende aumentar o número de lojas de conveniência estratégicas de cerca de 2.450 atualmente em todo o mundo para mais de 3.500.

Para celebrar esta nova colaboração, o Uber Eats lançou a campanha "Gaste 15€, poupe 5€", que estará em vigor até ao final de outubro, na plataforma Uber Eats, com a possibilidade de se estender para o mês de novembro.