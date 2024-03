A Castrol celebra 125 anos, e olha para o futuro com uma nova estratégia

2024 assinala um momento histórico com a comemoração do 125.º aniversário da Castrol, líder global em lubrificantes e parte do grupo bp. Com a marca global a celebrar o seu 125.º ano de existência, a Castrol desvenda uma nova e arrojada estratégia – “Onward, Upward, Forward” - para ir ao encontro das necessidades em mudança dos clientes, bem como um logótipo especial comemorativo dos seus 125 anos, que será utilizado durante o ano de 2024, em eventos e patrocínios por todo o mundo.

Já em ação

O mundo da mobilidade está a mudar e a Castrol tem potencial para ajudar a promover essa mudança. Para assinalar esta mudança e refletir a sua nova direção, a Castrol atualizou a sua marca icónica em 2023.

Para continuar na vanguarda da inovação e estar pronta para o futuro, a Castrol está a investir ainda mais nos seus centros de tecnologia global localizados na China, na Alemanha e nas Américas, tendo também planeado um investimento de 60 milhões de dólares num novo centro de testes de baterias de veículos elétricos (VE) e num laboratório analítico de última geração, no Reino Unido.

No âmbito do pilar “Onward” da sua estratégia, a Castrol já lançou uma gama de Fluidos avançados para Veículos Elétricos Castrol ON, incluindo Fluidos para Transmissão, Fluidos Térmicos e Massas Lubrificantes para Veículos Elétricos. É provável que o mercado crescente de veículos elétricos coexista com a procura contínua de veículos com motor de combustão interna (internal combustion engine, ICE) e híbridos durante muitos anos. A Castrol pretende continuar a apoiar os veículos ICE e híbridos a serem mais eficientes, o mesmo tempo que pretende liderar o caminho em Fluídos para os EV.

A Castrol também irá concentrar-se no lançamento de produtos e ofertas mais “circulares”, mediante a reutilização de óleos base, que são o principal componente de um lubrificante. Um fluido para transmissão mais “circular” já foi testado num ambiente extremo, com a Jaguar TCS Racing a utilizar com êxito o fluido para transmissão da Castrol nos seus carros de competição Fórmula E no E-Prix do Mónaco de 2023.

Com o pilar “Upward” da sua estratégia, a Castrol irá apoiar os seus clientes industriais a criarem mais eficiências, aumentarem a produtividade, alcançarem a circularidade e fomentarem o valor. A Castrol serve os setores automóvel, de fabrico de máquinas, robótica, aeroespacial e de produção de energia eólica e, em 2023, celebrou uma parceria com a SKF para lançar a sua oferta “Lubrificante como Serviço” no segmento da indústria metalúrgica. Isto permite a reutilização dos fluidos lubrificantes, reduzindo o consumo e melhorando o desempenho das máquinas.

A Castrol também celebrou um acordo de colaboração na área da investigação com o Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT) para apoiar o seu Programa de Carga Útil AstroAnt. As AstroAnts constituem um “formigueiro” robótico em miniatura, concebido para realizar tarefas de inspeção e diagnóstico nas superfícies externas de veículos espaciais, de exploração (“rovers”) e aterragem (“landers”). A Castrol vai trabalhar em estreita proximidade com o MIT Media Lab para testar lubrificantes de nível espacial, de modo a resistirem ao ambiente extremo da superfície lunar.

Enquanto os pilares “Onward” e “Upward” da estratégia da Castrol centram atenções no reforço e crescimento de áreas existentes da atividade da empresa, as suas iniciativas de “Forward” delineiam novas áreas onde a Castrol tem os conhecimentos, a capacidade e a experiência para vencer. A Castrol identificou a gestão térmica e a diversificação para soluções de refrigeração de centros de dados como novas oportunidades de crescimento. O trabalho da Castrol para acelerar a adoção da refrigeração por imersão, proporcionando operações de centros de dados mais eficientes e sustentáveis, está a ganhar ímpeto, com a GRC, Hypertec, Submer e as OEMs de hardware de IT a aprovarem a utilização dos fluidos de refrigeração por imersão Castrol ON.