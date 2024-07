bp abre novo posto de abastecimento em Rio de Mouro

A bp inaugurou um novo posto de abastecimento que combina a oferta de combustíveis com loja de conveniência muito funcional.

Situado na freguesia de Rio de Mouro, este novo posto de abastecimento reforça a presença significativa da bp no município de Sintra e cria oito novos postos de trabalho diretos, contribuindo para o desenvolvimento económico da região. Este é mais um passo no reforço da estratégia de crescimento da marca em território nacional através do alargamento contínuo da sua rede de retalho, que já conta com mais de 500 postos.

A nova área de serviço da bp disponibiliza os combustíveis Gasóleos e Gasolinas simples com Invigorate, bp Ultimate com tecnologia ACTIVE, e AdBlue, dispondo, para efeitos de abastecimento, de duas bombas multiproduto. A este equipamento junta-se ainda uma loja de conveniência com cafetaria, dando resposta às necessidades dos clientes.

Paralelamente à oferta de combustíveis, serão brevemente ligados os três pontos de carregamento de veículos elétricos ultrarrápidos (300kVA) já instalados, acompanhando as atuais e futuras tendências na área da mobilidade rodoviária.