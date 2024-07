bp Portugal patrocina Festival Internacional de Música de Marvão

O Festival de música clássica, que se realiza de 19 a 28 de julho, conta com o apoio da bp Portugal, pelo segundo ano consecutivo.

A bp Portugal, no ano em que celebra 95 anos de atividade no nosso país, renova o apoio a um dos maiores festivais de música clássica da Europa: o Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM). Este apoio enquadra-se na política de responsabilidade social e corporativa da empresa, nomeadamente no que diz respeito à promoção da Cultura e Educação, através de um evento que tem contribuído para a formação de públicos e para o desenvolvimento social, cultural e económico desta região do Alentejo.

No dia 21 de julho (domingo) terá lugar o Concerto bp Portugal, com uma das apresentações da Ópera de W.A. Mozart “O Rapto do Serralho”. O concerto terá início pelas 19h30, no ambiente mágico e medieval do Pátio do Castelo de Marvão.

O FIMM, que realiza a sua 10.ª edição este ano, proporciona aos espectadores um festival de música clássica ao mais alto nível artístico, inserido num cenário único de beleza natural, como é a vila alentejana de Marvão. São propostas quase 40 atividades ao longo de 10 dias de festival, com concertos de orquestra ao ar livre ao final da tarde e programas de música de câmara durante o dia e à noite, alguns deles de acesso gratuito.

Pode consultar o programa aqui: https://marvaomusic.com/