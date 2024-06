bp Portugal renova apoio ao projeto Seawatch

Realizou-se, em Oeiras, a cerimónia de entrega de 30 viaturas “Volkswagen Amarok” por parte da SIVA Portugal ao Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), com o apoio da bp Portugal, que iniciaram no dia 6 de junho a sua missão de reforço da vigilância nas praias portuguesas.

A bp Portugal associa-se, pelo 6.º ano consecutivo, ao ISN e à SIVA Portugal, através do Projeto "SeaWatch", que tem por objetivo promover a segurança na costa e praias portuguesas, em particular as que não têm vigilância permanente, durante a época balnear.

A bp vai fornecer o combustível e também utilizar créditos de carbono para compensar as emissões associadas ao consumo do combustível realizado pelas viaturas de salvamento, em linha com a ambição do grupo de atingir a neutralidade carbónica até 2050 ou antes, e ajudar o mundo a atingir o mesmo objetivo.

Para Sílvia Barata, Presidente da bp Portugal, ​“O impacto do projeto SeaWatch na segurança das nossas praias e na proteção da vida humana, é muito significativo e deixa-nos a certeza de que a colaboração entre entidades é o caminho para o desenvolvimento social sustentável e o bem-estar da sociedade. Por isso, é com enorme sentido de responsabilidade e de missão que a bp apoia este projeto”

A cerimónia foi presidida pela Secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier, e pelo Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo, e contou com a presença dos representantes dos vários parceiros envolvidos.