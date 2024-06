bp Portugal renova apoio ao refúgio Aboim Ascensão

​A bp Portugal renovou no dia 1 de junho de 2024 o apoio ao refúgio Aboim Ascensão, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que mantém desde 1933 o compromisso de dar “Apoio à Primeira Infância”. Esta cooperação, que se iniciou em abril de 2008, é parte integrante da política de responsabilidade social da bp Portugal, que há 16 anos contribui para a missão desta instituição.

O apoio da bp Portugal, que se materializa no fornecimento de combustível, é fundamental para garantir a mobilidade dos veículos da instituição, contribuindo para as equipas do refúgio Aboim Ascensão realizarem as suas atividades essenciais, assegurando que as necessidades das crianças acolhidas sejam plenamente atendidas.

Esta parceria reflete o compromisso da bp com a comunidade e com o desenvolvimento social, contribuindo para a criação de um ambiente seguro e acolhedor para as crianças em risco, promovendo o seu bem-estar e desenvolvimento integral.

Para Sílvia Barata, Presidente da bp Portugal, “Renovar esta parceria no dia 1 de junho (Dia Mundial da Criança) não é apenas um gesto simbólico, mas uma reafirmação do nosso compromisso com a responsabilidade social, que assenta nos valores de ética, diversidade e inclusão da bp Portugal. Neste sentido, o fortalecimento de relações duradouras e a colaboração contínua com causas importantes como esta é essencial para a construção de um futuro melhor e mais sustentável para as atuais e futuras gerações.”

Para Carla Pargana, Diretora-Executiva do Refúgio Aboim Ascensão, “Este apoio da bp Portugal constitui o mais sólido e mais antigo suporte privado português do orçamento do Refúgio Aboim Ascensão, em termos de Mecenato. Bem-haja.”