Desafio bp Segurança ao Segundo já tem vencedores

Equipa Mercúrio 2 foi a grande vencedora da 12.ª edição do desafio.

As cinco equipas vencedoras da mais recente edição do Desafio bp Segurança ao Segundo foram reveladas na Gala de entrega de prémios, que teve lugar no dia 19 de abril, na Escola Superior de Educação de Lisboa.

Este desafio criativo propôs, uma vez mais, aos jovens do 9.º ao 12.º ano, a criação de um vídeo de sensibilização para a importância da prevenção e da segurança rodoviária. Tendo em conta os cinco principais fatores de risco (velocidade excessiva, condução sob a influência de álcool ou drogas, não utilização do cinto de segurança, utilização do telemóvel durante a condução e condução em estado de cansaço ou fadiga), o propósito foi impulsionar a comunicação e a sensibilização “de jovens para jovens” neste tema tão sensível.

Na edição deste ano foram recebidos 124 vídeos submetidos por 95 equipas de norte a sul do país, desde Monção até Faro. Os vídeos estiveram em votação pública online durante uma semana, e o resultado dessa votação foi incorporada na votação do júri bp Segurança ao Segundo, da qual saíram os cinco finalistas presentes na Gala.

A equipa vencedora foi "Mercúrio 2" do Colégio de Lamas, seguida da equipa "DRALMS" do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha. No 3º, 4º e 5º lugares ficaram, respetivamente, as equipas "Marketeiros" da Escola Profissional de Aveiro, "Pensa..." da Escola Secundária de Monção e "Prevenção Rodoviária" do Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros.

A Gala contou com a participação dos pilotos bp Ultimate Adventure Team, Miguel Barbosa e Martim Ventura, que ajudaram a compreender as medidas de segurança associadas à competição automóvel e motorizada.

Os momentos musicais estiveram a cargo da A Mansão, que proporcionaram alguma descontração aos nervos das equipas participantes.

Sílvia Barata, presidente da bp Portugal, e Rui Ribeiro, presidente da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR), entregaram os prémios aos 1º e 2º classificados e realçaram a importância que os trabalhos presentes a concurso neste desafio têm para a promoção e sensibilização da segurança e prevenção rodoviária.

Além da bp Portugal e da ANSR, participaram também na entrega de prémios às equipas vencedoras, os restantes parceiros e membros do júri bp Segurança ao Segundo: Direção-Geral da Educação (DGE), Automóvel Club de Portugal (ACP) e Associação Salvador.

Os prémios distribuídos incluem bilhetes para festivais de verão à escolha ou cartões presentes, para os participantes, e cartões de combustível bp, para os professores coordenadores das cinco equipas finalistas.

Os vídeos vencedores podem ser vistos no site www.bpsegurancaaosegundo.pt