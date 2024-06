Giulia Chierchia, Vice-Presidente Executiva da bp, destaca estratégia de descarbonização no Lisbon Energy Summit

Giulia Chierchia, Vice-Presidente Executiva de Estratégia, Sustentabilidade e Ventures da bp, enfatizou o compromisso estratégico da empresa em apoiar as necessidades energéticas de Portugal, ao mesmo tempo que defendeu uma abordagem abrangente à descarbonização no Lisbon Energy Summit, a 27 de maio.

Durante o painel de discussão "Estratégia Energética Global: Acelerar a Transição Energética através de Políticas de Apoio", Giulia Chierchia reforçou a dedicação da bp a uma política tecnologicamente neutra, essencial para alavancar as diversas tecnologias necessárias para uma rápida transição energética global.

"Na busca mundial por um sistema energético de baixo carbono, é crucial reconhecer o papel que várias tecnologias podem ter para a descarbonização", afirmou o vice-presidente executiva da bp. «A nossa política deve manter-se neutra do ponto de vista tecnológico, permitindo-nos adotar toda a gama de inovações necessárias para uma transição eficaz.»

Em relação a Portugal, o foco atual da bp é fornecer a energia de que Portugal depende hoje, predominantemente petróleo e gás, enquanto investe no desenvolvimento de soluções energéticas de baixo carbono do futuro, como biocombustíveis e veículos elétricos (EVs).

"Dedicamo-nos hoje a satisfazer as necessidades energéticas de Portugal e temos concentrado os nossos esforços no setor da mobilidade e dos transportes", continua Giulia Chierchia.

Uma componente fundamental da estratégia da bp em Portugal passa pelo desenvolvimento da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. A bp criou recentemente uma Joint Venture com a Iberdrola para acelerar este esforço, planeando investir para implementar uma rede de milhares de pontos de carregamento rápido e ultrarrápido na Península Ibérica até 2030, um passo crucial para promover a adoção de veículos elétricos e reduzir as emissões de carbono no setor dos transportes. Além disso, a bp está comprometida em oferecer uma variedade de opções de baixo carbono para os seus clientes.

Olhando para o futuro, a bp tem planos ambiciosos para aumentar a sua presença em Portugal ao longo desta década, alavancando as suas competências e capacidades integradas para abraçar plenamente o potencial do mercado português.

Para Sílvia Barata, Head of Country da bp Portugal, "foi com enorme prazer que recebemos a Giulia aqui em Portugal, para participar neste importante evento que é o Lisbon Energy Summit, para partilhar a visão global da bp que está naturalmente alinhada com o compromisso e trabalho que temos vindo a fazer no país".