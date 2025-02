bp Portugal participa em webinar sobre Segurança Rodoviária

No âmbito do desafio bp Segurança ao Segundo, a bp Portugal participou no webinar sobre Segurança Rodoviária organizado pela Direção Geral de Educação (DGE).

Numa iniciativa sobre segurança rodoviária que reuniu 575 alunos de 66 escolas do 1º ano ao Ensino Secundário, destacou-se a preocupante realidade da sinistralidade, salientando que os acidentes na estrada são a principal causa de morte entre jovens dos 18 aos 24 anos. Na sua intervenção, Helena Tomazio, responsável pela Comunicação e Assuntos Externos da bp Portugal, sublinhou a importância da segurança para a bp, nomeadamente a segurança rodoviária, referindo o desafio bp Segurança ao Segundo como um dos principais projetos que a bp apoia em Portugal nesta área. O bp Segurança ao Segundo é uma iniciativa da bp Portugal, em parceria com a Forum Estudante, que pretende ajudar a inverter os dados da sinistralidade entre os jovens portugueses, envolvendo e sensibilizando os futuros condutores, através da criatividade, para o cumprimento das regras do Código da Estrada e para a necessidade da adoção de comportamentos defensivos. O webinar contou com a participação de José Carlos Sousa, da Direção Geral da Educação, de Pedro Ladeira, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, de Gonçalo Gil, da Forum Estudante, de Miguel Barbosa, piloto do bp Ultimate Adventure Team, e do Professor Paulo Calhau do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha. Mais informações em https://bpsegurancaaosegundo.pt/. Webinar completo em https://youtu.be/HO5oEuyvv0c.