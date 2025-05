Desafio bp Segurança ao Segundo: Escola Secundária de Albergaria-a-Velha conquista o 1.º lugar

Equipa Sole Mates foi a grande vencedora da 13.ª edição do desafio.

Decorreu no dia 9 de maio, na Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa, a Gala Final do Desafio bp Segurança ao Segundo. Durante o evento, foram reveladas as classificações das cinco equipas finalistas.

O bp Segurança ao Segundo promove a prevenção e segurança rodoviária para estudantes do 9.º ao 12.º ano e explora, através da criação de vídeos criativos, os cinco principais fatores de risco de acidentes rodoviários no nosso país: condução sob o efeito de álcool ou drogas, velocidade excessiva, uso de telemóvel durante a condução, não utilização de cinto de segurança e condução em situação de fadiga ou cansaço. Esta iniciativa é organizada pela Forum Estudante e bp Portugal.

A equipa Sole Mates, composta por alunos da Escola Secundária de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, foi a grande vencedora da 14.ª edição deste desafio.

Além dos estudantes e professores coordenadores, responsáveis por cada um dos projetos apresentados, estiveram também presentes os parceiros da iniciativa: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Direção-Geral da Educação (DGE), Automóvel Club de Portugal (ACP) e Associação Salvador.

Os estudantes da equipa Sole Mates transmitiram a mensagem de que na estrada “todas as vidas importam” e explicaram que tiveram como inspiração para o vídeo, o memorial “Sapatos à Beira do Danúbio”, situado em Budapeste, na Hungria.

Os alunos do curso profissional Actor/Actriz, da E. S. D. Pedro V presentearam a assistência com um excerto da peça “Chat”.

Sílvia Barata, presidente da bp Portugal, destacou que esta edição foi marcada, novamente, pela qualidade dos vídeos em concurso e frisou a importância de participar ativamente na difusão da prevenção e segurança rodoviária: “Não deixem de ser participantes ativos na vida. Porque isso faz toda a diferença”.

A presidente da bp Portugal, aludiu ainda ao nome do concurso, rematando: “É bp Segurança ao Segundo porque na estrada todos os segundos fazem a diferença”.

O Diretor de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação, José Carlos Sousa, também se dirigiu aos presentes na final, reforçando a importância do papel das escolas no que toca a trabalhar estes temas.

A sessão contou ainda com a presença dos pilotos Miguel Barbosa, Martim Ventura e Luís Portela, membros da bp Ultimate Adventure Team, que expuseram na escola, durante todo o dia, as suas viaturas de competição e que todos os alunos tiveram oportunidade de visitar. A apresentação do evento ficou a cargo do jornalista da SIC e SIC Notícias, Rúben de Matos.

O Desafio bp Segurança ao Segundo teve a seguinte classificação final:

1.º lugar: Sole Mates, E.S. de Albergaria-a-Velha

2.º lugar: NeuroRumo, Colégio de Lamas, Santa Maria de Lamas

3.º lugar: Patrulha Camilo, E.S. Camilo Castelo Branco, Vila Real

4.º lugar: Os caloiros, E.S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão

5.º lugar: Psicadélico, E.S. da Maia