Projeto SeaWatch: bp Portugal reforça apoio à vigilância e salvamento nas praias

No âmbito do projeto SeaWatch, a bp Portugal voltou a associar-se ao ISN e à SIVA Portugal para apoiar, pelo 7.º ano consecutivo, as operações de vigilância e salvamento na costa e praias portuguesas durante a época balnear.

Realizou-se no Porto de Setúbal, a cerimónia de entrega de 20 novas viaturas “Volkswagen Amarok” por parte da SIVA Portugal ao Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), com o apoio da bp Portugal.

A bp Portugal, ao apoiar este projeto através do fornecimento de combustível, reafirma o seu compromisso com a segurança e a proteção da vida humana, promovendo a colaboração entre diferentes entidades dos setores público e privado. No total serão 36 viaturas que irão iniciar a sua missão no dia 1 de junho.

Para Ricardo Diniz, membro do Conselho de Administração da bp Portugal, ​“O impacto real e positivo que o projeto SeaWatch tem tido na segurança das nossas praias e na proteção da vida humana, é muito gratificante e deixa-nos a certeza de que a colaboração entre diferentes entidades é determinante para o desenvolvimento social sustentável e o bem-estar de todos”.

A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante Jorge Nobre de Sousa, e contou com as presenças da Vereadora da Câmara Municipal de Setúbal, Rita Carvalho, e do Diretor-geral da Autoridade Marítima, Vice-almirante José Vizinha Mirones, além dos representantes dos vários parceiros envolvidos no projeto SeaWatch.