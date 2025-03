RNM e bp Portugal inauguram terminal de armazenagem no Porto de Aveiro

• Acordo estratégico entre o Grupo RNM e a bp Portugal permitirá a movimentação, aditivação e o armazenamento de combustíveis de última geração e biocombustíveis avançados.

• Este novo projeto representa um passo significativo para a indústria, combinando tecnologia de ponta, segurança e eficiência logística.

• A nova capacidade instalada permitirá à bp reforçar a sua posição no mercado nacional e otimizar o abastecimento de clientes na região Norte.



A RNM e a bp Portugal inauguraram, no dia 21 de março, um terminal logístico de combustíveis de última geração e biocombustíveis avançados no Porto de Aveiro. O evento decorreu no Terminal de Granéis Líquidos da RNM e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João António Campolargo, do Presidente da Administração do Porto de Aveiro, Eduardo Feio, do Secretário-Geral da Epcol, António Comprido, do Presidente do Conselho de Administração do Grupo RNM, Ricardo Machado e da Presidente do Conselho de Administração da bp Portugal, Silvia Barata.



O terminal, estrategicamente localizado na região Centro-Norte de Portugal e com fortes premissas de receção, armazenamento, aditivação e incorporação de biocombustíveis, foi construído pela RNM. A infraestrutura logística e industrial está preparada para funcionar como um hub intermodal moderno e flexível, promovendo a digitalização e a inovação no setor.



Este novo terminal amplia a capacidade de infraestrutura da RNM em 57.000 m3 e, através de um contrato de prestação de serviços assinado com a bp, permitirá à bp receber e distribuir combustíveis de última geração, bem como biocombustíveis. O terminal reforça a capacidade da bp de armazenar e fornecer combustíveis de forma ainda mais competitiva e confiável. O terminal está preparado para misturar combustíveis e incorporar volumes materiais de biocombustíveis. As suas características de design conferem-lhe uma grande flexibilidade, permitindo-lhe responder às necessidades do mercado a curto, médio e longo prazo.



Para Ricardo Machado, Presidente do Conselho de Administração do Grupo RNM: "Este novo projeto reflete o investimento logístico do Grupo RNM e o compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Com a inauguração desta nova base de operações, o Grupo RNM reforça a sua posição como um dos principais operadores químicos da Península Ibérica e estabelece uma parceria estratégica com a bp, promovendo assim em Portugal de forma eficiente e sustentável a utilização dos combustíveis mais avançados do mundo."



Silvia Barata, Presidente do Conselho de Administração da bp Portugal, afirma: "Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a RNM. Permite-nos partilhar recursos e know-how e, acima de tudo, permite à bp ter uma operação ainda mais eficiente e integrada para responder às necessidades do mercado e dos clientes bp. Tudo isso será feito a partir deste terminal, que é um dos mais modernos e está preparado para os combustíveis atuais, bem como para biocombustíveis avançados. Com este projeto, asseguramos o fornecimento da energia de que Portugal precisa hoje, ao mesmo tempo que nos preparamos para as necessidades do futuro."



Com esta nova infraestrutura, o setor ganha um reforço crucial em termos de cadeia de abastecimento e resiliência.