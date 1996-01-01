A bp e o Pingo Doce reforçam o programa Poupa Mais, uma das parcerias de fidelização mais relevantes para as famílias em Portugal, alargando os benefícios disponíveis. Agora, com a utilização do cartão Poupa Mais, os clientes poupam no combustível bp e, também, acumulam saldo para utilizar nas suas compras no Pingo Doce, beneficiando de uma poupança que pode chegar aos 30 cêntimos por litro. Esta evolução traduz-se em mais oportunidades de poupança e conveniência, mantendo uma experiência simples, sem necessidade de novas adesões ou alterações na utilização do cartão Poupa Mais.

Com as novas condições, por cada 30 euros em compras no Pingo Doce, os clientes acumulam 3 euros para descontar em combustível na bp, nos abastecimentos superiores a 16 litros, e recebem, ainda, saldo para utilizar no Pingo Doce, podendo alcançar uma poupança até 30 cêntimos por litro. O programa fica, ainda, mais acessível e relevante para um maior número de clientes, ao criar mais momentos de acumulação e utilização de benefícios e permitir poupar de forma mais frequente, tanto nas compras como nos abastecimentos.

Para Sílvia Barata, Presidente da bp Portugal, “A relevância de uma parceria mede-se pela sua capacidade de continuar a criar valor ao longo do tempo. Depois de 13 anos, o Poupa Mais continua presente no dia a dia dos portugueses e a gerar poupança real para as famílias. Mas a nossa ambição não é simplesmente manter uma parceria que funciona, é assegurar que a mesma evolui. É isso que fazemos agora: quem compra no Pingo Doce poupa na bp e quem abastece na bp passa também a poupar no Pingo Doce. Uma evolução simples, que reforça o valor do programa e o seu impacto concreto no orçamento das famílias portuguesas.”

Isabel Ferreira Pinto, Diretora-Geral do Pingo Doce, sublinha que "No Pingo Doce, procuramos estar presente no dia a dia das famílias, ajudando-as a poupar nas despesas mais relevantes do seu orçamento. Foi com esse objetivo que, há mais de uma década, identificámos o combustível como uma categoria essencial e estabelecemos a parceria com a bp. Num contexto em que a poupança é cada vez mais valorizada pelos consumidores, esta evolução do Poupa Mais permite reforçar os benefícios do programa e torná-los mais simples, acessíveis e frequentes, chegando a um número ainda maior de famílias."

O relançamento do Poupa Mais é acompanhado por uma campanha de comunicação que estreia hoje na televisão, na rádio, no digital, nos postos bp e nos supermercados Pingo Doce. Centrada na simplicidade do programa, a campanha apresenta os novos benefícios e a ligação entre os dois parceiros através do cartão Poupa Mais.

As condições do programa estão disponíveis em www.poupamais.pt