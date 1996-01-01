Com mais de 520 postos de abastecimento em Portugal, a bp tem vindo a evoluir a sua oferta para proporcionar uma experiência de mobilidade cada vez mais completa e conveniente. A par dos combustíveis de qualidade e da expansão da rede de carregamento elétrico, através da joint venture Iberdrola | bp pulse, a marca disponibiliza soluções de conveniência, serviços de lavagem e aspiração, e ainda dois dos programas de fidelização mais bem-sucedidos do sector, o BP premierplus e o Poupa Mais. O objetivo é simplificar o dia a dia dos clientes eacrescentar valor em cada visita.

“Ser reconhecida como Superbrand pelo terceiro ano consecutivo é motivo de grande orgulho e reflete a confiança que os consumidores depositam na bp. Este reconhecimento é particularmente importante porque resulta da relação que construímos diariamente com os nossos clientes. O nosso compromisso é continuar a evoluir, antecipando as suas necessidades e proporcionando uma experiência cada vez mais simples, conveniente e relevante”, afirma Joana Pedroso, diretora de Marketing da bp Portugal.

Este reconhecimento surge num contexto em que as expectativas dos consumidores em relação à mobilidade estão a evoluir. Os clientes procuram cada vez mais opções, simplicidade e conveniência, seja no abastecimento de combustível, no carregamento de veículos elétricos ou no acesso a serviços durante as suas deslocações.

Em Portugal, a bp tem vindo a adaptar a sua oferta a estas novas necessidades, combinando soluções de mobilidade tradicionais e emergentes, com um foco crescente na experiência global do cliente.

A Superbrands é uma organização internacional independente que reconhece as marcas mais fortes e relevantes do país. A seleção combina critérios como o domínio de mercado, a longevidade, a reputação, a fidelização e a aceitação pelos consumidores, valorizando a confiança e a relação que as marcas constroem com os seus clientes.