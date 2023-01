O que significa SEEP? Simplifique a sua vida e corte nas despesas com a nova oferta BP Tollbox

Reduza a complexidade e poupe dinheiro com a BP Tollbox para o sistema SEEP



Em 2018, a introdução do Serviço Europeu Eletrónico de Portagens (SEEP) possibilitou, pela primeira vez, o pagamento de portagens com um único dispositivo (OBU) em toda a Europa.

NOVIDADE: A BP Tollbox para EETS pode ser usada em 3700 quilómetros de estradas na Polónia

A Polónia tem um novo sistema de portagens desde início de outubro. Isso não é um problema para os utilizadores da BP Tollbox para EETS. A extensão do sistema de pagamento de portagens na Polónia e, portanto, a atualização da BP Tollbox para EETS está a apenas uns cliques de distância. Agora, o sistema pode ser usado para veículos com mais de 3,5 toneladas em 3700 quilómetros de estradas com portagem na Polónia. Para veículos abaixo do limite de 3,5 toneladas, o sistema "BP Auto Toll" pode ser usado para liquidar as taxas relativas aos 180 quilómetros de autoestradas com portagem.