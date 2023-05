Arno Appel absolvierte im Jahr 1997 seinen Master-Abschluss an der Technischen Universität Delft im Bereich Petroleum Engineering.



Der gebürtige Niederländer arbeitet seit 23 Jahren für bp und war davon 18 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Großprojekten in England, den USA, Ägypten sowie in Indonesien im Einsatz.

Zuletzt war der 48-jährige Ingenieur im Bereich Produktion & Betrieb in der Londoner Unternehmenszentrale tätig.

Im Rahmen der globalen Umstrukturierung von bp hat er dort die neue Geschäftseinheit aufgebaut und maßgeblich mitgestaltet. Der Bereich gilt als operatives Herz von bp und umfasst unter anderem die Aktivitäten der Raffinerien.

Arno Appel ist seit dem 1. Januar 2021 Leiter der bp Raffinerie in Lingen.

Im Vorstand der BP Europa SE verantwortet Appel das Ressort Produktion inkl. Petrochemie, Logistik, Forschung und HSSE-Standards.