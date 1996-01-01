Sebastian Schieberl absolvierte im Jahr 2000 sein Studium an der Berlin School of Economics and Law mit dem Abschluss Diplom-Betriebswirt. Seine berufliche Laufbahn begann bei der Daimler AG und führte ihn anschließend zu Tower International Inc. sowie zur Shell Deutschland Oil GmbH.

Seit 2019 ist er bei bp tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der strategischen Personalarbeit, der Begleitung von Transformations- und Reorganisationsprozessen sowie in der Entwicklung nachhaltiger Rahmenbedingungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Im Juli 2025 wurde Sebastian Schieberl in den Vorstand der BP Europa SE berufen. Dort verantwortet er die Ressorts Arbeit und Soziales. In Personalunion ist er Vice President People & Culture German Refining und verantwortet die Personalarbeit in den deutschen Raffinerien von bp. Zudem ist er Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen.

Darüber hinaus engagiert sich Sebastian Schieberl als Vorstandsmitglied im Westfälischen Arbeitgeberverband Chemie e.V.