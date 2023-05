Inga Dransfeld-Haase ist seit dem 1. Mai 2023 neues Mitglied des Vorstands der BP Europa SE und für die Bereiche Arbeit und Soziales verantwortlich.



In ihrer vorherigen Aufgabe als People & Culture Senior Managerin Deutschland, Österreich, Schweiz trägt sie die Gesamtverantwortung für den Personalbereich in der DACH-Region und leitet darüber hinaus die Personalthemen des bp Geschäftsbereiches Mobility & Convenience.

Die studierte Juristin Inga Dransfeld-Haase ist seit 2020 bei der BP Europa SE.

Zuvor war sie in diversen Funktionen bei der Nordzucker AG in Braunschweig tätig, zuletzt als Head of Corporate Functions mit der Gesamtverantwortung für die Bereiche Human Resources, Legal,

Data Protection und Internal Audit.

Inga Dransfeld-Haase ist zudem Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager*innen, der führenden berufsständischen Vereinigung für Personalverantwortliche mit rund 5.000 Mitgliedern.