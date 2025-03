bp plant den Verkauf des Tankstellengeschäfts in Österreich

Wien, 27. März 2025 – bp hat heute die Absicht bekannt gegeben, das österreichische Mobility & Convenience-Geschäft zu verkaufen.

Der Verkaufsprozess hat bereits begonnen, mit dem Ziel, bis zum Ende des dritten Quartals 2025 einen potenziellen Käufer bekannt zu geben. Der Abschluss des Verkaufs wird für Ende 2025 angestrebt – vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Der Verkauf umfasst alle bp eigenen Tankstellen in Österreich, das mit bp in Österreich verbundene Flottengeschäft, die bp pulse Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, sowie die bp Anteile am Terminal in Linz. Die weiteren Geschäftsbereiche von bp in Österreich werden wie gewohnt weitergeführt.

Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender BP Europa SE, sagte: „Wir haben ein hochwertiges Tankstellengeschäft in Österreich mit guten Standorten, großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem treuen Kundenstamm. In den letzten Jahren haben wir das Geschäft ausgebaut und sind zur Nummer zwei unter den Major-branded Tankstellen auf dem österreichischen Markt avanciert. Da die bp Gruppe jedoch international das Portfolio ihres Downstream Bereichs fokussieren möchte, wurde die Entscheidung getroffen, einem neuen Eigentümer die Möglichkeit zu geben, in das österreichische Tankstellengeschäft zu investieren, um den Erfolgskurs fortzusetzen.“

Birgit Sommer, Leiterin des österreichischen bp Tankstellengeschäfts, erklärt: „Wir werden auch weiterhin unsere Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellen, um sie jedes Mal, wenn sie zum Tanken oder Einkaufen zu uns kommen, davon zu überzeugen, dass sie bei uns rundum bestens versorgt werden – heute und in Zukunft."