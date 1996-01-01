Die bp Retail Austria GmbH und die bp Austria GmbH sind eigenständige Gesellschaften innerhalb der globalen bp Gruppe. Die Österreicherinnen und Österreicher kennen uns überwiegend von den Tankstellen, den BILLA NOW Shops und unseren Wild Bean Cafes.

Neben dem Vertrieb von Kraftstoffen und Produkten aus unseren Convenience-Shops über unser eigenes Tankstellennetz umfassen unsere Aktivitäten auch Autowäsche, Heizöl und Flugtreibstoffe sowie Versorgung und Logistik.

Für unsere Kunden

Mit rund 80 Mitarbeitenden treiben wir Österreich an: Unser Tankstellennetz umfasst 265 Stationen und versorgt rund 120.000 Kunden pro Tag. Aber wir können mehr – zu Lande, zu Wasser und in der Luft: