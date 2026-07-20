bp hat eine Vereinbarung über den Verkauf des österreichischen Tankstellen- und E-Ladegeschäfts an volenergy AG geschlossen.
Sie wurden entwickelt, damit Ihr Motor mit der Zeit effizienter läuft: die bp Kraftstoffe mit ACTIVE Technology.
Komfortable Öffnungszeiten, hochwertige Shop- und Bistro-Produkte sowie ein einladendes Ambiente erwarten Sie bei bp.
Punktejäger aufgepasst: Bei bp und vielen anderen Partnern gibt es jede Menge PAYBACK °Punkte zu holen. Und die können Sie direkt an der Kassa einlösen oder gegen attraktive Prämien eintauschen.
Benutzerfreundliche Karten, Filteroptionen und Routenplaner-Funktion – all das bietet der bp Tankstellen-Finder. So finden Sie schnell, wonach Sie suchen.