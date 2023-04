BILLA NOW bei bp

BILLA NOW öffnet seine Türen an unseren bp Tankstellen

In unseren modernen Convenience-Stores finden Sie eine anspruchsvolle Auswahl an Produkten. Entdecken Sie die besten Lebensmittel und genießen Sie kundenfreundliches Service. Wir sind 7 Tage die Woche für Sie da mit erweiterten Öffnungszeiten an den Wochenenden.

Kundenfreundliche Öffnungszeiten

Qualitatives Einkaufserlebnis

Bequeme Öffnungszeiten erleichtern den Alltag und sorgen für ein qualitatives Einkaufserlebnis.

Sie sind auf der Autobahn unterwegs, auf dem Heimweg vom Urlaub oder vom Geschäftstermin und haben nichts eingekauft? Oder fehlt Milch für das Sonntagsfrühstück? Kein Problem, in unseren BILLA NOW Shops finden Sie bestimmt das Richtige. So erledigen Sie auftanken und einkaufen in einem – und sparen auch noch Zeit dabei.