Produkte und Services

Ob für Autos, Landwirtschaftsmaschinen oder Flugzeuge, ob beruflich oder privat unterwegs – mit den Produkten und Services unserer Marken bp und Castrol stellen wir uns den Anforderungen moderner Mobilität.

bp versorgt in Österreich den heimischen Markt mit Treibstoffen, Schmierstoffen, Heizöl und Flugtreibstoffen. Unsere Tankstellenshops bieten Nahversorgung großteils rund um die Uhr. Heimische Autofahrer und Gäste schätzen das breite Sortiment an Convenience-Produkten sowie unsere gemütlichen Wild Bean Cafes. Mit modernen Waschanlagen an zahlreichen Standorten garantieren wir auch im Bereich Autopflege einen hohen Qualitätsstandard.