Unsere Marken

bp ist unsere wichtigste globale Marke. Das ist der Name, der auf Förderplattformen, Raffinerien, Schiffen und Unternehmensbüros sowie an Windparks, Forschungseinrichtungen und Tankstellen zu sehen ist.

Seitdem bp in den 1920er-Jahren damit begann, Benzin in Großbritannien zu vertreiben, hat sich die Marke weltweit einen Namen gemacht. Heute basiert sämtliches Handeln von bp auf unseren Unternehmenswerten Sicherheit, Respekt, Bestleistung, Courage und Ein Team. Alles, was wir tun, muss diesen Werten gerecht werden.



Von all den unterschiedlichen Energiearten, die bp und ihre Leistungen ausmacht, ist die menschliche Energie, die unsere Mitarbeiter in sämtliche unserer Aktivitäten einbringen, sehr wahrscheinlich die wichtigste. Diese Energie ist der Treibstoff für unsere Marke.



Warum unsere Marke wichtig ist



Unsere Marke ist die Grundlage für all unser Handeln. Im Upstream-Geschäft symbolisiert unsere Marke zum Beispiel den Ansatz, mit dem wir unsere Aufgaben angehen. Sie steht für die Unternehmenswerte, die uns beim Zugang zu neuen Entwicklungen helfen, und die Art der Beziehungen, die wir mit Partnern und Regierungen aufbauen und unterhalten. In unseren kundenorientierten Geschäftsbereichen ist die Marke ein Wegweiser für unsere Kunden und spiegelt unser Versprechen in Bezug auf Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsbeziehungen wider.



Unser Helios-Logo



Unser Logo wurde im Jahr 2000 eingeführt und wurde damals als ein entschiedener Bruch mit der Tradition konzipiert. Es unterscheidet sich immer noch sehr von den anderen in der Energiebranche verwendeten Identitätskennzeichen und symbolisiert eine Vielzahl von Dingen – nicht zuletzt unsere größte Energiequelle: die Sonne selbst. Die Farben des Helios – benannt nach dem griechischen Sonnengott – suggerieren Wärme, Licht und Natur. Gleichzeitig stellt es ein Muster von ineinandergreifenden Geometrien dar: Genauso wie bp verkörpert es eine Einheit, die aus vielen unterschiedlichen Teilen besteht, welche eng miteinander kooperieren.



Unsere anderen Marken