London / Wien - bp hat eine Vereinbarung über den Verkauf des österreichischen Tankstellen- und E-Ladegeschäfts an volenergy AG geschlossen. Diese Transaktion unterstützt den Plan von bp, ein einfacheres, stärkeres und werthaltigeres Unternehmen zu werden, und unterstreicht den unveränderten Fokus auf einen disziplinierten Kapitaleinsatz.

Richard Harding, Interim EVP Downstream bei bp, sagt: „Wir konzentrieren unsere Investitionen auf die Assets und Märkte, in denen bp besonders wettbewerbsfähig ist und den größten Mehrwert für Kundinnen und Kunden schaffen kann. So stärken wir unsere Bilanz und entwickeln unser Downstream-Portfolio gezielt weiter.“

Melanie Milchram-Pinter, Head of Country Österreich bei bp, ergänzt: „bp hat über viele Jahrzehnte hinweg ein starkes Tankstellengeschäft in Österreich aufgebaut. Wir wollen unser Downstream-Portfolio fokussieren und sind überzeugt, dass volenergy gut aufgestellt ist, um das Geschäft in Österreich weiterzuentwickeln. Unsere oberste Priorität ist es nun, unsere Mitarbeitenden zu unterstützen, Kundinnen und Kunden weiterhin sicher und zuverlässig zu versorgen und den Übergang erfolgreich zu gestalten.“

Die Vereinbarung umfasst 250 Tankstellen unter der Marke bp, von denen rund 115 im Eigentum des Unternehmens sind und im Franchise-Modell betrieben werden, sowie das Ladeangebot für Elektrofahrzeuge und das mit bp Österreich verbundene Flottengeschäft. Die Tankstellenstandorte in Österreich werden nach Abschluss der Transaktion, die vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen für Ende 2026 erwartet wird, auf Grundlage einer Markenlizenzvereinbarung weiterhin unter der Marke bp betrieben.