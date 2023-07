bp setzt Convenience Wachstum in Österreich fort

Wien, 13. Juli 2023 – Knapp ein Jahr nach der Eröffnung des ersten BILLA NOW Shops öffnet nun bereits der 50. Shop an einer bp Tankstelle an der Laxenburgerstraße in Wien für Kund:innen. Damit hat bp in Österreich im Schnitt zwei Tankstellen pro Woche umgerüstet. Der Plan sieht vor, das Projekt bis Ende 2023 abzuschließen, damit Kund:innen an allen unternehmenseigenen Stationen in den Genuss des neuen vielfältigen Sortimentes an erfrischenden Getränken, frischem Obst & Gemüse, Snacks für Zwischendurch, aber auch Brot, Gebäck und anderen Lebensmitteln sowie Drogerieprodukten kommen können. Neben dem Umbau des Tankstellenshops investiert das Unternehmen auch in die Weiterentwicklung des Bistro Bereiches der Stationen unter der bp eigenen Marke Wild Bean Café. Darüber hinaus wurden die Öffnungszeiten vor allem an den Wochenenden verlängert, um dem Wunsch der Kund:innen mehr zu entsprechen. Damit setzt bp die Convenience Wachstumsstrategie des Unternehmens konsequent um.

Kund:innen genießen neuen Shop

Unter dem Motto „Jeden Tag genießen“ bieten die neuen Convenience-Shops ein vielfältiges Sortiment sowohl für die Pause unterwegs als auch für den schnellen Einkauf in der Nähe. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigen bp interne Marktforschungsergebnisse, nach denen die neue Shopgestaltung von den Kund:innen als frischer, moderner und freundlicher empfunden wird. Zum Dank erhielten 50 Kund:innen im Rahmen der Eröffnung des 50. BILLA NOW Shops ein gefülltes Einkaufssackerl mit Shopprodukten.