PAYBACK und bp Österreich verlängern erfolgreiche Partnerschaft

Kund:innen können auch in den nächsten Jahren vom umfangreichen PAYBACK Multipartnerbonusprogramm an österreichischen bp Tankstellen profitieren: beim Tanken und Einkaufen, durch Autowäschen und – künftig, wo verfügbar – durch CO 2 -ärmere Produkte, wie das Laden von E-Fahrzeugen oder dem Tanken des erneuerbaren Kraftstoffs HVO, sowie durch die Teilnahmemöglichkeit an temporären Gewinnspielen an mehr als 260 bp Tankstellen in Österreich.

Wien, 27. August 2024 – Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen bp und PAYBACK geht in Österreich in die Verlängerung: Vor Kurzem wurde die Fortsetzung der Zusammenarbeit vertraglich vereinbart. bp ist einer der führenden Anbieter unter den Major-brands auf dem österreichischen Tankstellenmarkt und bietet durch die Partnerschaft mit dem Multipartner-Bonusprogramm seinen Kund:innen PAYBACK Punkte für fast das gesamte Produktsortiment1. PAYBACK Punkte können beispielsweise durch das Tanken von Kraftstoffen, den Einkauf im BILLA NOW Shop oder die Versorgung mit frischen Snacks und Kaffeespezialitäten im Wild Bean Café gesammelt werden. In Zukunft können Kund:innen auch beim Laden von E-Fahrzeugen an schnellen oder ultraschnellen bp pulse Ladesäulen oder dem Tanken von HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) für Lkw und Busse an ausgewählten bp Standorten Punkte sammeln. Die Zahl der Stationen, über die Kund:innen von dieser vielfältigen Partnerschaft profitieren können, ist kürzlich durch die Markenpartnerschaft von bp und der Julius Stiglechner GmbH um mehr als 50 Standorte auf über 260 bp Tankstellen in ganz Österreich angewachsen. Kund:innen können mit ihrer PAYBACK Kundenkarte oder der PAYBACK App Punkte durch Einkäufe und über Sammelpässe sammeln und an unterschiedlichen Gewinnmöglichkeiten teilnehmen. Beispielsweise haben aktuell rund 3.000 Kund:innen die Chance, im Rahmen eines Gewinnspiels den Wert ihrer bp Rechnung in Form von PAYBACK Punkten wieder gutgeschrieben zu bekommen. Wir als bp wollen die erste Wahl für Kundinnen und Kunden sein. Das exklusive Multipartner-Bonusprogramm PAYBACK passt sehr gut zu unserem bp Qualitäts- und Serviceanspruch. Es wird von unseren Kundinnen und Kunden gut angenommen und stärkt die Bindung. Gemeinsam wollen wir die Treue unserer Kundinnen und Kunden auch in den nächsten Jahren belohnen und die inzwischen seit über sechs Jahren bestehende Partnerschaft zwischen PAYBACK und bp gemeinsam mit zahlreichen Aktionen und tollen Gewinnen feiern. Birgit Sommer Retail Managerin bp Österreich

Walter Lukner, Geschäftsführer von PAYBACK Österreich, zur Vertragsverlängerung mit bp: „Seit unserem Start in Österreich 2018 ist bp ein wichtiger Teil unseres Partnerbundes. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, die erfolgreiche Partnerschaft weiter auszubauen. Diese Fortsetzung verdeutlicht das Vertrauen von bp in die Stärken und Vorteile von PAYBACK.“ PAYBACK unterstützt den bp Wachstumsmotor Convenience. Gemeinsam mit E-Mobilität sollen in den Convenience-Bereich bis 2030 weltweit rund $15 Milliarden investiert werden – beispielsweise in den Ausbau auf über 3.500 strategische Convenience- Standorte weltweit.