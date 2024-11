bp führt neuen Lkw-Kraftstoff aus erneuerbaren Rohstoffen in Österreich ein

bp bioenergy HVO ist ein Alternativkraftstoff für kompatible Dieselfahrzeuge 1 , der aus erneuerbaren Rohstoffen 2 hergestellt ist.

, der aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt ist. Neues Angebot wird bis Ende 2024 für Lkw-Kunden zunächst an acht österreichischen Autobahntankstellen verfügbar sein, um mit dem Aufbau eines Versorgungskorridors für die wichtigsten Transitstrecken zu starten.

Erneuerbare Kraftstoffe wie bp bioenergy HVO können eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von CO 2 -Emissionen3 des Schwerlastverkehrs spielen.



Wien, 11. November 2024 – bp hat heute seinen neuen Kraftstoff bp bioenergy HVO (Kurzform für Hydrotreated Vegetable Oil) offiziell vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine erneuerbare2, emissionsärmere3 Kraftstoffalternative, die in vielen Lkw1 als direkter Ersatz für Diesel verwendet werden kann. bp will bp bioenergy HVO an acht Autobahntankstellen für Bus- und Lkw-Kunden einführen, die ihn an Hochgeschwindigkeits-Lkw-Zapfsäulen tanken können. Zunächst ist der Kraftstoff an den Autobahntankstellen Aistersheim, Flachau/Tauernalm und Gries am Brenner – Westufer erhältlich. Ziel ist es, einen Versorgungskorridor für die wichtigsten Transitstrecken in Österreich bereitzustellen. Je nach Kundennachfrage und Akzeptanz plant das Unternehmen, bp bioenergy HVO anschließend auch an anderen bp Tankstellen in Österreich anzubieten. Wir freuen uns, unseren Kunden bp bioenergy HVO an den wichtigsten Autobahnen unseres Landes anbieten zu können. Damit haben wir einen erneuerbaren Kraftstoff im Sortiment, der direkt von vielen Lkw-Fahrerinnen und -fahrern genutzt werden kann, um CO2-Emissionen im Transportsektor auf einfache Weise zu senken. Melanie Milchram-Pinter Geschäftsführerin von bp Österreich Hergestellt aus erneuerbaren Rohstoffen2, wie z.B. gebrauchtem Speiseöl, weist bp bioenergy HVO eine Well-to-Wheel-Einsparung4 von mindestens 85 % der CO 2 -Emissionen im Vergleich zu rein fossilem Diesel auf. bp bioenergy HVO kann im Wechsel mit Diesel in Motoren verwendet werden, die vom Hersteller für den Einsatz von Dieselkraftstoffen nach EN 15940 zugelassen sind1. Wie alle bp Kraftstoffe enthält auch dieser die innovative ACTIVE Technology Formel von bp, die darauf ausgelegt ist, schädliche Ablagerungen im Motor zu entfernen und deren Entstehung zu verhindern. Dadurch kann das Risiko eines Ausfalls kritischer Motorkomponenten bei fortlaufender Nutzung verringert werden. Wir wollen die erste Wahl unserer Kunden sein. Da viele Regierungen in Europa immer strengere Emissionsziele für Fahrzeuge festlegen und sich die Entwicklung der notwendigen Technologien für elektrische und wasserstoffbetriebene Lkw sowie die Infrastruktur noch im Aufbau befinden, werden Übergangskraftstoffe wie bp bioenergy HVO unverzichtbar sein. Fuhrparkbesitzer brauchen Verlässlichkeit, um den Weg zu einer CO2-ärmeren Flotte einzuschlagen. bp bioenergy HVO ermöglicht ihnen schon heute, den ersten Schritt zu tun. Alexandru Eftimiu Vice President Fleet Europe bei bp

Der Energiemix der Zukunft wird verschiedene emissionärmere Lösungen für den Straßenverkehrssektor benötigen. bp ist bereits aktiv und erweitert seine Ladeinfrastruktur für E-Pkw und E-Lkw und investiert in zusätzliche HVO-Pilotprojekte in ganz Europa. bp hat bp bioenergy HVO bereits an Pilotstandorten in den Niederlanden, Großbritannien sowie Spanien eingeführt. Außerdem hat das Unternehmen im Jänner 2023 den ersten Lkw-Ladekorridor Europas entlang eines 600 km langen Abschnitts des Rhein-Alpen-Korridors quer durch Deutschland eröffnet. Dies sind Beispiele für die Strategie von bp, Investitionen in emissionsärmere Energie zu erhöhen und gleichzeitig weiterhin Öl und Gas dort anzubieten, wo es heute noch benötigt wird. Bioenergie ist eines der fünf Wachstumsfelder von bp – neben dem Laden von Elektrofahrzeugen, Convenience, Wasserstoff, sowie Erneuerbarer Energie und Strom.