bp Charging Listenpreis

Mit der bp & Fuel Charge Tank- und Ladekarte ist das Nachladen von Energie fast überall möglich. Neben diesem Höchstmaß an Versorgungssicherheit schafft bp auch Klarheit bei den Kosten. Der bp Charging Listenpreis ist ein bundesweit wöchentlich gültiger Nettopreis, der sich unter anderem an den Durchschnittspreisen unserer Roaming-Partner orientiert, auf Cent/kWh-Basis pro Ladekategorie abgerechnet wird (exkl. MwSt.; inkl. Stromsteuer und -abgaben) und ohne Ausnahme für alle im bp Ladenetz verfügbaren Ladestationen in Österreich gilt. Das zur Verfügung stehende Ladenetz wird in drei Kategorien (Economy, Economy Plus und zukünftig noch bp pulse) unterteilt, die abhängig von der Ladegeschwindigkeit unterschiedliche Festpreise haben. Die bp Charging Listenpreise werden jeweils montags um 00:00 Uhr online unter (OLS Link) bekanntgegeben und gelten dann für eine Woche.

Immer passend zum Zeitbudget

Bis die ersten bp pulse Ladeoptionen zur Verfügung stehen, wählen Sie im bp Roaming-Ladenetzwerk für AC- und DC-Laden alternativ zwischen den Ladekategorien Economy und Economy Plus. Zum schnellen DC-Netz gehören alle Ladepunkte mit einer Leistung zwischen 23 und 150 kW. Normales AC-Laden liegt unterhalb der 23 kW-Grenze. Beim DC-Laden entstehen Blockiergebühren nach 45 Minuten, beim langsameren AC-Laden erst nach 240 Minuten. Somit können Sie den Tarif jederzeit Ihrem Zeitbudget anpassen und entweder ultraschnell laden oder bei längeren Standzeiten auch die günstigere Variante des langsamen Ladens wählen. Somit haben Sie immer eine verlässliche Kalkulationsbasis.