Tachostand-Erfassung mit Remote-Charging verknüpft



Das Prozedere ist denkbar einfach: Beim Remote-Charging, also dem Starten und Stoppen von Ladevorgängen, wird der Dienstwagenfahrer automatisch um die Eingabe des aktuellen Kilometerstands gebeten. Das kann entweder manuell geschehen oder wahlweise über den Kilometerstands-Scanner, der die Zahlen erkennt und in das System einpflegt. In Österreich kann das Remote-Charging und damit die Kilometererfassung per bp Fuel & Charge App an ca. 90 Prozent aller öffentlich zugänglichen Ladepunkte genutzt werden.



Erinnerung alle 14 Tage

Da aber nicht alle E-Fahrzeuge über Remote-Charging mit Energie versorgt werden, gibt es noch eine zweite Möglichkeit der Kilometererfassung. Wurde 14 Tage lang kein Remote-Charging genutzt, generiert die bp Fuel & Charge App eine Push-Nachricht und bittet den Fahrer um die Aktualisierung des Kilometerstandes. Auch hier gibt es die Wahl zwischen manueller Eingabe und Tachostand-Scan.





Automatischer Check der Eingaben

Bei allen Angaben erfolgt eine Plausibilitätsprüfung. So werden beispielsweise Eingabewerte, die unter dem vorher erfassten Kilometerstand liegen, nicht akzeptiert. Plausible Eingaben werden sofort an das System übermittelt und sind für Sie als Flottenmanager entweder über das webbasierte Kundenportal oder über unsere Flottenmanagement-Software bp FleetProfi einsehbar. Damit steht der detaillierten Verbrauchs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse von E-Fahrzeugen nichts mehr im Weg.