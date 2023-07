Zugang zu ca. 24.000 Standorten in 32 Ländern



ROUTEX ist eine internationale Netzwerkallianz zwischen Aral, BP, Circle K, Eni und OMV mit fast 24.000 Standorten in 32 Ländern, die Sie mit der internationalen BP + Aral Tankkarte bequem nutzen können. Mit der BP Plus Tankkarte können Sie zudem von weiteren Akzeptanzstellen in Ihrem landesweiten Netzwerk profitieren. Ihre Flotte bekommt Zugang zu Tankstellen, die sich strategisch günstig an Autobahnen und Hauptstraßen befinden. Halten Sie Ihre Fahrer stets bei Laune – mit modernen Tankstellen, LKW-freundlichen Standorten und sicheren bargeldlosen Einkaufsmöglichkeiten.