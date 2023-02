Durchführung und Abwicklung

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme am bp Gewinnspiel "PAYBACK Winterspecial". Veranstalter des Gewinnspiels ist die BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria, Industriezentrum Niederösterreich Süd, Straße 6, Objekt 17, 2355 Wiener Neudorf.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer/ die Teilnehmerin mit den untenstehenden Bedingungen einverstanden.





Und so geht's:

Gewinnspielzeitraum: 09.02 – 15.02.2023, 23:59 Uhr



Für die Teilnahme an der Ziehung muss der/die Teilnehmer/in auf dem bp

Österreich Facebook Kanal (https://www.facebook.com/BPOesterreich/) den Kommentar liken.



Der/die Teilnehmer/in kann nur einmal in den Lostopf kommen, ein mehrfaches Liken erhöht nicht die Gewinnchance. Die Teilnahme ist ausschließlich über den oben genannten Weg möglich.





Preise:

Unter allen korrekt registrierten Teilnehmern wird

1x Winterspecial - Armband mit Swarovski Elementen

1x Winterspecial - Halskette mit Swarovski Elementen

1x Winterspecial - Lederarmband Herren

aus dem PAYBACK Katalog verlost.





Voraussetzung für die Teilnahme und Datenspeicherung:



Der/die Teilnehmer/in ist für die Richtigkeit seiner Kontaktdaten selbst



verantwortlich.



Der/die Gewinner/in wird unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen nach dem Zufallsprinzip per Los ausgewählt.



Die Gewinner werden nach Ablauf der Gewinn-Aktion schriftlich per privat Nachricht (PN) auf Facebook verständigt. Der angeschriebenen Gewinner muss innerhalb von 48 Stunden seine Kontaktdaten per privater Nachricht (vollständiger Name, Postanschrift und E-Mail-Adresse) bekannt geben, sonst wird ein neue/r Gewinner/in gezogen.



Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist die Erfüllung dieses Gewinnspieles. Personenbezogene Daten, wie Namen oder E-Mail-Adressen, werden von bp und mit der Gewinnspielabwicklung beauftragte Dienstleister ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung von Gewinnern und Zustellung von Gewinnen erhoben und verarbeitet. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zu den Cookie- und Datenschutz-Richtlinien gibt es unter dem folgenden Link: https://www.bp.com/de_at/austria/home/cookie-einstellungen.html

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter von bp sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.