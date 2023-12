bp verstärkt mit Doris Beger als Senior Trading Managerin das deutsche Food- und Convenience-Geschäft

30 Jahre Berufserfahrung bei führenden Unternehmen im Lebensmittel- und Convenience-Sektor

In neuer Funktion ist Doris Beger zuständig für den gesamten Geschäftsbereich einschließlich Category Management, die strategische Partnerschaft mit REWE / Lekkerland, Supply Chain, Pricing, Food Service, Trading Support, Offer Development und Nachhaltigkeit

Bochum, 11. Dezember 2023 – Doris Beger ist neue Senior Trading Managerin für das deutsche Food- und Convenience-Geschäft von bp. Sie bringt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich mit, darunter in führenden Unternehmen wie REWE, Walmart, Galeria Kaufhof, Käfer Gruppe, Metro, Alnatura und Fresh Solutions. In der neuen Funktion bei bp wird sie für den gesamten Geschäftsbereich einschließlich Category Management, die strategische Partnerschaft mit REWE / Lekkerland für den Ausbau und die Weiterentwicklung von REWE To Go Shops an Aral Tankstellen, Supply Chain, Pricing, Food Service, Trading Support, Offer Development und Nachhaltigkeit verantwortlich sein. Doris Beger hat ihre neue Aufgabe bei bp am 1. Dezember 2023 angetreten.

„Wir freuen uns sehr, Doris Beger bei bp begrüßen zu können. Sie bringt eine breite und langjährige Erfahrung im Convenience-Bereich mit und wird unser Leadership Team hervorragend unterstützen und bereichern“, freut sich Joanne Hayward, Vice Presidentin Convenience Europe bei bp. „Doris kommt genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns, weil wir das Convenience-Geschäft als einen der Wachstumsmotoren von bp kräftig ausbauen. Erst kürzlich haben wir die strategische Partnerschaft mit Lekkerland für REWE To Go-Shops an Aral Tankstellen um weitere fünf Jahre bis 2028 verlängert.“

Auch Doris Beger freut sich auf ihre neue Aufgabe: „bp befindet sich in einem spannenden Transformationsprozess. Food und Convenience spielen eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des Tankstellennetzes und bieten daher großes Potenzial. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen bei bp und unseren Partnern. Sehr gerne werde ich meine bisherigen Erfahrungen in die Arbeit bei bp einbringen und meinen Beitrag zum Erfolg des Geschäfts und damit zur Strategie von bp leisten.“

Convenience ist einer der Wachstumsmotoren von bp. Bis Ende 2023 will das Unternehmen die Zahl der REWE To Go-Shops an Aral Tankstellen auf rund 900 ausbauen. Die Zusammenarbeit zwischen Aral und REWE startete im Jahr 2014. Immer mehr Menschen essen unterwegs. In REWE To Go-Shops erhalten sie nicht nur hochwertige Kaffeespezialitäten, leckere Snacks und Getränke, sondern auch frische Lebensmittel wie Salat, Obst, Wraps, Desserts sowie kalte und warme Speisen.