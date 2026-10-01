Mit rund 1.600 Mitarbeitenden treiben wir Deutschland an: Wir sorgen für Mobilität zu Land, zu Wasser und in der Luft, für Wärme und Produkte des täglichen Lebens.
Wir bei bp sind der Überzeugung, dass sich gesellschaftliche Verantwortung im gesamten Handeln eines Unternehmens ausdrückt.
Unser Unternehmen blickt auf eine Geschichte von über 100 Jahren zurück – in Deutschland und weltweit.
Ob Kraftstoffe für Verkehrsmittel oder Energieträger für die Industrie – viele Wertschöpfungsketten beginnen in einer Raffinerie.