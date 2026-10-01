Hamburg

Als deutscher Marktführer beim Vertrieb von Flugzeugtreibstoffen zählt bp rund 200 Fluggesellschaften zu seinen Kund:innen. Air bp sorgt an rund 50 Flughäfen in Deutschland dafür, dass Flugzeuge die passenden Kraftstoffe erhalten – 'just in time' und unter höchsten Sicherheitsstandards.

Bochum

Die Bochumer Verwaltung ist auch Heimat von Aral. Von hier aus werden über 2.400 Aral Tankstellen gemanagt. Aral ist Deutschlands führender Kraftstoffanbieter. Mit mehr als 30 Millionen verkauften Kaffees pro Jahr allein an unternehmenseigenen Aral Tankstellen ist das Unternehmen zudem Deutschlands größter Coffee-to-go-Anbieter. Rund zwei Millionen Kund:innen fahren täglich eine Aral Tankstelle an und profitieren vom qualitativ hochwertigen Angebot im Bereich Tanken, Waschen und Einkaufen.

In Bochum befindet sich eines der weltweit modernsten und leistungsfähigsten Labore für die Erforschung und Entwicklung von Kraftstoffen. Hier arbeiten Mitarbeitende aus unterschiedlichen Fachbereichen in interdisziplinären Teams daran, Lösungen für die Herausforderungen der Energieforschung zu finden.

In der bp Verwaltung in Bochum laufen die Aktivitäten entlang der Kraftstoff-Wertschöpfungskette in Deutschland und den angrenzenden Ländern zusammen: Von der Belieferung der Raffinerien mit Rohöl, über die Produktion der vielfältigen Mineralölprodukte bis hin zu deren Transport und Verkauf an Händler, Unternehmen und Verbraucher.

Lingen

bp in Lingen ist einer der größten Arbeitgeber in der Region. Bereits seit 1953 produziert die Raffinerie im Emsland Mineralölprodukte wie Kerosin, Diesel, Benzin oder Flüssiggas. Jedes Jahr werden dazu rund 4,6 Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet. Dabei sind die Anlagen auf die Verarbeitung besonders schwerer, heimischer Rohöle ausgerichtet – was die Raffinerie in Deutschland einzigartig macht.