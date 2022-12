Bei der Betankung muss jeder Handgriff sitzen. Schauen Sie den Kollegen über die Schulter: Air bp – ein Film über Privatpiloten und große Fluglinien. Zwei Flughäfen, zwei Mal Air bp und riesengroße Kontraste: Bei diesem Filmprojekt besuchten wir den Verkehrslandeplatz in Egelsbach mit seinen vielen Privat- und Businessfliegern und das größte deutsche Drehkreuz, den Flughafen Frankfurt am Main.

Air bp – more than just a fuel supplier



Air bp versorgt allein in Deutschland rund 50 Flughäfen mit Flugtreibstoffen und nutzt an zwölf Flughäfen in Deutschland und Österreich das Beteiligungsunternehmen AFS Aviation Fuel Services für eine sichere und reibungslose Betankung der Flugzeuge.

Dabei versorgt Air bp sowohl Deutschlands größten Flughafen in Frankfurt als auch ganz viele kleine Flugplätzen mit Kraftstoffen und weiteren Dienstleistungen. Die Kunden kommen aus allen Bereichen der Luftfahrt: Airlines, Corporate Jets, Executive Business Jets, Frachtflieger, Helikopter, Luftfahrtindustrie und Privatpiloten als Einzelperson und in Vereine.