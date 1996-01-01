Erfahren Sie mehr über die Produkte & Services der bp in Deutschland.
Mit den Produkten und Dienstleistungen der Marken bp und Aral erreicht bp in Deutschland täglich Millionen von Kund:innen. Das Unternehmen betreibt eine Raffinerie und stellt Kraftstoffe und Heizöl her, die an Großhändler, Zwischenhändler und über Tankstellen an Endkund:innen verkauft werden.
Zwei starke Marken – In Deutschland sind wir mit den Marken bp und Aral vertreten.
Effiziente Mobilitätslösungen für gewerbliche Flotten, die zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung beitragen.