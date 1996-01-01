Die Stadt Bochum ist Heimat der Aral AG, Verwaltungssitz der bp in Deutschland sowie Standort von einem von insgesamt weltweit drei bp Kraftstoffzentren für Forschung und Entwicklung.

Tankstellengeschäft

Vom Hauptsitz der Aral AG werden die rund 2.400 Aral Tankstellen gemanagt. An den meisten Stationen können Kunden nicht nur tanken, sondern auch ihr Auto waschen und im Shop einkaufen.

Die PetitBistro Standorte bieten zusätzlich hochwertige Snacks, Kaffeespezialitäten und gekühlte Getränke.

Bereits an mehr als 900 Standorten setzt Aral auf die Kooperation mit REWE und stattet bundesweit immer mehr Aral Tankstellen mit REWE To Go-Shops aus. Hier können sich Kunden zusätzlich mit qualitativ hochwertigen und verzehrfertigen Speisen zum Sofort- und Unterwegsverzehr versorgen.

An rund 300 Tankstellen gibt es Aral Autogas sowie zusätzlich an 300 Tankstellen Autogas von Drittanbietern. An rund 180 Stationen wird Erdgas von Drittanbietern in Kooperation verkauft.