Die Stadt Bochum ist Heimat der Aral AG, Verwaltungssitz der bp in Deutschland sowie Standort von einem von insgesamt weltweit drei bp Kraftstoffzentren für Forschung und Entwicklung. Tankstellengeschäft Vom Hauptsitz der Aral AG werden die rund 2.400 Aral Tankstellen gemanagt. An den meisten Stationen können Kunden nicht nur tanken, sondern auch ihr Auto waschen und im Shop einkaufen. Die PetitBistro Standorte bieten zusätzlich hochwertige Snacks, Kaffeespezialitäten und gekühlte Getränke. Bereits an mehr als 575 Standorten setzt Aral auf die Kooperation mit REWE und stattet bundesweit immer mehr Aral Tankstellen mit REWE To Go-Shops aus. Hier können sich Kunden zusätzlich mit qualitativ hochwertigen und verzehrfertigen Speisen zum Sofort- und Unterwegsverzehr versorgen. An rund 300 Tankstellen gibt es Aral Autogas sowie zusätzlich an 300 Tankstellen Autogas von Drittanbietern. An rund 180 Stationen wird Erdgas von Drittanbietern in Kooperation verkauft.

bp/Aral Forschung

Die Bochumer bp/Aral Forschung beschäftigt sich mit der Entwicklung, Markteinführung und -betreuung sowie der Sicherung der Qualität von Kraftstoffen, Kraftstoffadditiven, synthetischen Kraftstoffbestandteilen und neuen biogenen Komponenten. Aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und Expertise ist sie kompetenter Ansprechpartner für die Automobilindustrie und deren Zulieferer.

Petrochemie

Die Petrochemie ist ein bedeutender Geschäftszweig der BP Europa SE. Im Mittelpunkt der Aktivitäten in Deutschland steht der integrierte Raffinerie- und Petrochemie Standort in Gelsenkirchen. Rund 2.000 Mitarbeiter sorgen in den Werken Scholven und Horst für einen reibungslosen Ablauf. Hier wird neben Benzin und Diesel auch rohölbasierte Rohstoffe, wie beispielsweise Naphtha, als petrochemische Grundstoffe zu weiteren Verarbeitung produziert. Sie sind weiter veredelt in vielen Alltagsgegenständen zu finden. Ein großer Teil der Produkte wird per Fernleitung an Chemieunternehmen geliefert und dort weiterverarbeitet. Es entstehen daraus zum Beispiel Verpackungen,



Folien,



PET-Flaschen,



Reifen,



Handy oder



Computergehäuse

und viele weitere Dinge des täglichen Bedarfs.