Deutschlandweit ist Air bp an rund 50 Flughäfen aktiv und versorgt kommerzielle Airlines sowie auch Privatpiloten mit hochwertigen Flugtreibstoffen. Dazu zählt der kleine Flugplatz genauso, wie der internationale Großflughafen. Somit ist Air bp an allen internationalen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und hält dort Beteiligungen an Tanklagern bzw. Betankungsunternehmen, um jederzeit eine reibungslose Flugzeugbetankung zu gewährleisten.
Die Stadt Bochum ist Heimat der Aral AG, Verwaltungssitz der bp in Deutschland sowie Standort von einem von insgesamt weltweit drei bp Kraftstoffzentren für Forschung und Entwicklung.
Seit 1953 verarbeiten wir im Emsland Rohöl zu Kraftstoffen, Kerosin, leichtem Heizöl und Chemieprodukten.