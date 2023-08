In Deutschland sind die Schmierstoffaktivitäten in der Castrol Germany GmbH mit Sitz in Hamburg zusammengefasst.

Von dort aus steuert das Unternehmen auch den Vertrieb von Flugkraftstoffen und Schiffsschmierstoffen. In Hamburg ist zudem das Driveline Technology Centre beheimatet, das globale Entwicklungs- und Kompetenzzentrum aller Castrol Getriebeschmierstoffe für den Automotivebereich. Eine detaillierte Übersicht im Einzelnen:

Castrol Marine

Für Schiffe ist der Geschäftsbereich Marine zuständig. Neben den modernen Produkten bietet Castrol Marine auch umfassende Serviceleistungen an. Dazu gehören beispielsweise die Analyse von Gebrauchtölen und die detaillierte, fachspezifische Auswertung sowie Interpretation der Ergebnisse, um so Ölwechselintervalle zu verlängern und einen kostenoptimierten Betrieb sicherzustellen.

Air bp

Deutschlandweit ist Air bp an rund 50 Flughäfen aktiv und versorgt kommerzielle Airlines sowie auch Privatpiloten mit hochwertigen Flugtreibstoffen. Dazu zählt der kleine Flugplatz genauso, wie der internationale Großflughafen. Somit ist Air bp an allen internationalen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und hält dort Beteiligungen an Tanklagern bzw. Betankungsunternehmen, um jederzeit eine reibungslose Flugzeugbetankung zu gewährleisten.