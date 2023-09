Schmierstoffgeschäft

Nicht immer sind die Anlagen leicht zugänglich. Am Beispiel einer Windkraftanlage zeigt der neue Videoclip zu Industrieschmierstoffen die besondere Problematik eines Ölwechsels in luftiger Höhe und die notwendigen Anforderungen an den verwendeten Schmierstoff.

Mit Schmierstoffen verbinden die meisten Menschen Motoröl, das einen regelmäßigen Wechsel benötigt. Doch Schmierstoffe kommen in ganz vielen anderen Bereichen zum Einsatz. Vor allem im industriellen Sektor müssten ganze Produktionsanlagen ohne Öl still stehen.

Industrieschmierstoffe

Die Schmierstoffe des Geschäftsbereichs Industrieschmierstoffe von bp halten Fahrzeuge, Anlagen und Maschinen am Laufen. In den Werken Mönchengladbach und Landau werden spezielle Öle und Fette für die industrielle Anwendung hergestellt. Hier werden viele Produkte, die in diesem Bereich unter der Marke Castrol vertrieben werden, speziell nach Wunsch der zahlreichen Industriekunden angepasst. Eine Vorreiterrolle hat Castrol Industrials bei Schmierstoffen auf biologischer Basis. Die Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig, so entwickelte Castrol den Schmierstoff für den Marsroboter Curiosity.